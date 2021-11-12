في البلاك فرايدي.. افرش بيتك بخصومات تصل إلى 60 %

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بدأت المحلات والمولات التجارية في العروض وتخفيضات الأسعار بمناسبة البلاك فرايدي الذي يحل في شهر نوفمبر من كل عام، ولشراء أفضل المنتجات بسعر معقول وغير مبالغ فيه، يجب معرفة الخصومات والعروض التي تقدمها المحلات أو المولات التجارية.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية أبرز أسعار المنتجات الخاصة بديكور المنزل، والتي تصل إلى خصومات 60 %، وفق أحد مواقع التسوق الإلكتروني الخاص بالأثاث.

- ترابيزة صغيرة "كونسول" لونه ذهبي، بـ 2800 بدلا من 3600.

- ترابيزة صغيرة "كونسول" ومرايا باللونين الأسود والبني بـ 2325 بدلا من 3415.

- طقم أثاث خارجي، لونه بني بـ 2999 بدلا من 4100.

- نجفة ستيل وكريستال بـ 1950 بدلا من 2340.

- كنبة ركنة، لونها بني بـ 7199 بدلا من 14400.

- ترابيزة و2 كراسي ستيل باللون الأسود بـ 4200 بدلا من 6500.

- كرسي وبوف خشب زان، بـ 4653 بدلا من 5816.

- جزامة، لونه أبيض بـ 1299 بدلا من 2310.

- ترابيزة قهوة، لونها ذهبي بـ 1899 بدلا من 2299.

- طقم غرفة معيشة، لونه أزرق 3 مقاعد وكنبة وكرسي بـ 9234 بدلا من 11542.

- ستارة، لونها بيج بـ 650 بدلا من 910.

- دولاب متعدد الألوان بـ6999 بدلا من 9000.

- سرير لونه كاشمير بـ 1699 بدلا من 4000.