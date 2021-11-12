طريقة عمل السينابون في البيت.. حضريه بأكثر من وصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل السينابون في البيت، بوصفة سهلة، ويمكن إعدادها بخطوات بسيطة، بدلا من شرائه من محلات بيع الحلويات، خلال برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل السينابون في البيت

• 3 أكواب دقيق.

• ملعقة كبيرة خميرة فورية.

• ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

• رشة ملح.

• بيضة.

• فانيليا.

• ½ كوب زبدة.

الحشو:

• سكر.

• ملعقة كبيرة عسل أسود.

• قرفة ناعمة.

الوجه:

• علبة لبن مكثف.

• كوب شيكولاتة مبشورة.

• لبن.

• سكر بودرة.

طريقة عمل السينابون في البيت

- اخلطى الدقيق والخميرة والملح، ثم ضيفى الزبدة والبيضة والفانيليا.

- ضيفى الماء، وقلبى الخليط حتى الحصول على عجينة، ثم اتركى العجينة لتتخمر، ثم افردى العجينة بالنشابة.

- اخلطى السكر والعسل الأسود والقرفة، وافرديها على العجينة، ثم لفى العجينة رول وقطعيها بالسكينة.

- رصى رول العجينة فى صينية مع الضغط عليها، ثم اتركيها لتتخمر مرة أخرى فى الصينية.

- ضعى السينابون في الفرن حتى تمام النضج.

- اخلطي على النار اللبن المكثف مع الشيكولاتة المبشورة، وضيفى على وجه السينابون.

- يمكنك أيضًا أن تخلطى لبن وسكر بودرة، وتضيفيها على وجه السينابون، ثم قدمى السينابون بأشكاله المختلفة.

سينابون الموز

• 3 أكواب دقيق.

• ملح.

• ملعقة كبيرة خميرة فورية.

• بيضة.

• فانيليا.

• لبن للعجن.

• ملعقة كبيرة سكر.

• ملعقة زبدة.

الحشو:

• 4 ثمرات موز مهروس.

• 2 ملعقة قرفة.

• كوب سكر بني.

• كوب عسل أبيض.

للتقديم:

• الجليز.

• سكر بودرة.

• حليب.

طريقة عمل سينابون الموز

- في العجان يخلط دقيق وخميرة ورشة ملح وبيض وفانيليا وسكر ولبن وزبدة.

- تعجن المكونات السابقة جيدا، ثم تترك لتخمر لمدة ساعة.

الحشوة:

- يخلط السكر مع الموز والقرفة.

- تفرد مستطيل وتوضع عليها خلطة الحشو، ثم تلف كأسطوانة، وتقطع حلقات، ثم يضغط عليها في صينية، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

للجليز:

- يخلط سكر بودرة ولبن.

يرش الجليز على وجه السينابون، ويقدم بالهنا.