أفضل وقت للنوم.. ساعة محددة تحميك من الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أشخاص يفضلون النوم المبكر للغاية، وآخرون يرغبونه في أوقات متأخرة، ما ينعكس بآثار سلبية على جسم الإنسان، فضلًا عن عدم معرفة أفضل وقت للنوم، التي تمكن العلماء، من تحديدها بدقة خلال دراسة حديثة، نشرتها مجلة القلب الأوروبية.

وبحسب الدراسة الحديثة عن النوم، التي أجراها البنك الحيوي البريطاني، توصل العلماء، إلى أن الساعة الأفضل للنوم، هي ما بين 10-11 مساء، التي من شأنها التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

سر أفضل وقت للنوم

استخدمت الدراسة المطولة، التي اعتمدت على بيانات أكثر من 88 ألف مشارك في البحث، أجهزة رصد وضعوها على معاصم المشاركين لجمع البيانات، ليكتشفوا أن النوم قبل الساعة 10 مساء، أو بعد الساعة 11 مساء، كان مرتبطًا بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لـ«سبوتينك».

وقاد الدراسة المهمة، مجموعة من العلماء، معروفين إسهاماتهم في قطاع التكنولوجيا الصحية، الذين أوضحوا أن الساعة الفاصلة بين التوقيتين، كانت مرتبطة بأقل حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرين إلى أن النتائج أثبتت أن العلاقة بين وقت النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كانت أعلى بالنسبة للنساء.

وكانت دراسة أخرى، نشرت في مارس الماضي، قد خلصت إلى أن أوقات النوم والاستيقاظ المتأخرة، مرتبطة بشكل كبير بارتفاع أخطار الإصابة بقصور القلب الاحتقاني، في حين أثبت بحث آخر، للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أن الذين ينامون بين 7-8 ساعات خلال فترات الليل، أكثر إنتاجية من هؤلاء الذين يكتفون بـ6 ساعات نوم فقط.

نصائح لنوم أفضل

لنوم أفضل دون أرق، يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة، التي تساعد على ذلك، وتعتمدتها ضمن روتينك اليومي:

- ممارسة الرياضة يوميًا، كالسير لمدة 10 دقائق، تحسن من النوم.

- إعداد سرير ووسادة مريحة.

- عدم مشاهدة التلفاز، أو استخدام الهاتف في غرفة النوم.

- أخذ حمام دافئ، أو قراءة كتاب.

- أداء تمارين تمدد خفيفة لتحسين النوم.

- الحفاظ على روتين نوم منتظم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- التخلص من الأضواء المحيطة.

- عدم تناول القهوة والمنبهات بعد الثالثة مساءً.