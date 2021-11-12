سر أغلى كمامة في العالم.. سعرها 23 مليون جنيه واشتراها رجل مهووس بالفن (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد تفشي وباء كورونا في العالم أصبح ارتداء الكمامات أمرا طبيعيا، بل إجباريا في جميع دول العالم، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، للحد من تفشي الوباء، لتظهر مواهب عشاق الإبداع من خلال التفنن في صنع أقنعة الوجه، بأفكار تفوق التوقعات بل بات هناك تنافس على أغلى كمامة في العالم.

سر أغلى كمامة في العالم

وعرض مؤخرا موسم الرياض الذي انطلقت فعالياته قبل أسابيع بالسعودية، قناع وجه مرصعًا بالذهب و3608 ماسة بيضاء وسوداء، لتصبح أغلى كمامة الأغلى في العالم، إذ وصل سعرها إلى 1.5 مليون دولار، أي ما يعادل 23 مليونا و500 ألف جنيه مصري.

تفاصيل قناع الوجه المرصع بالذهب والماس

أغلى كمامة الأغلى في العالم، تتبع ماركة مجوهرات Yvel الأمريكية، التي يرأسها إسحاق ليفي، الذي قال: «إنه فخور جدا بتقديم القناع في موسم الرياض للمجوهرات، لأنهم عملاء جيدين هناك»، وفقا لموقع Arab news السعودي.

الكمامة مكونة من 3 أقسام، عبارة عن القطعة الأمامية، وهي غطاء مرصع بالجواهر وزنه 280 جراما، والطبقة الثانية عبارة عن مرشح «N99»، بداخله قناع يمكن التخلص منه، إذ أكد ليفي، أن القناع معتمد بنسبة 100% من لجنة «Covid» التابعة لمنظمة الغذاء والدواء العالمية.

أشار ليفي إلى أن قناع الوجه يعمل بشكل صحيح، رغم أنه صنع من المجوهرات، إلا أنه يطابق المعايير الصحية العالمية، في معادلة يصعب تحقيقها، لكنهم نجحوا فيها، متابعا: «هذا تحدٍ مثير للاهتمام».

وأضاف: «في النهاية نحن تجار مجوهرات، ولسنا صانعي أقنعة، لكن لجنة Covid ساعدت الشركة كثيرا، على تجاوز فترة صناعة الماسك، حتى يتناسب مع المعايير الصحية».

مشتري القناع المجهول

كشف ليفي أن «صاحب القناع الجديد ليس صائغا، أو جامع مجوهرات، موضحا أنه فقط جامع فنون، وينظر إلي الكمامة المرصعة بالذهب والمجوهرات، من وجهة نظر فنية»، مشيرا إلى أنه يرفض التعريف بنفسه للصحافة.