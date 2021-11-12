أفكار مختلفة لتحضير فطار دايت صحي.. منها الخبز الأسمر والعجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر وجبة الإفطار، الوجبة الأساسية التي تساعد على استكمال اليوم، ومنح الجسم النشاط والحيوية المطلوبين لأداء مهامه اليومية، لكن أحيانا يخشى متبعي الأنظمة الغذائية أن تؤثر محتويات الفطار على خطتهم، علما بأنها من الممكن أن تساعدهم في رحلة الوصول إلى الوزن المثالي من خلال إدخال الدايت إلى الوجبة الصباحية.

أفكار لتحضير فطار دايت

يجب على الساعين إلى إنقاص الوزن، تحضير إفطار خفيف يحتوي على جميع العناصر الغذائية، التي تسبب الشبع والدفء في فصل الشتاء، خاصة أن وجبة الإفطار مهمة، ولا يمكن تجاهلها عند اتباع دايت ونظام صحي، وهناك أصناف عديدة يمكن توفيقها لتجهيز وجبة إفطار خفيفة، بحسب قناة «سي بي سي سفرة».

خبز أسمر دايت

يحتوى الخبز الأسمر على العديد من الفوائد الصحية للجسم، لذلك يفضل تناوله في وجبة الإفطار، مع قطعة من الجبن، بعض الخضروات، مثل الخيار والجزر والجرجير.

عجة دايت

البيض أحد المنتجات الغذائية، المهمة لجسم الإنسان، نظرا لفوائدها الكبيرة سواء للعظام أو الأسنان أو الشعر، إذ يمكن تحضير البيض بطريقة العجة، مخلوطًا بالخضروات والبقدونس والكزبرة والبصل والفلفل الأحمر، وبعض التوابل المناسبة.

مربى دايت

للسكريات أهمية كبيرة للجسم، لكن يفضل إدخالها بطريقة سليمة للجسم، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، ودائما ما يتخوف متبعي الحميات الغذائية لإنقاص الوزن، من إدراج مربى الفراولة في وجباتهم، خوفا من تأثيرها السلبي، بسبب السعرات الحرارية، لذا يجب إدخالها بنسب معقولة، وتكون قليلة السكر.

وجبة متكاملة لفطار صحي

- بيض.

- زبادي خالي الدسم.

- فاكهة تفاحة أو موزة.

- كوب من القهوة بلبن.

- 3 قطع بسكوت شوفان أو عادي.

وجبة فطار بسيطة

- خبز محمص.

- بيضة مسلوقة.

- بذور الشيا.

- كوب قهوة مع اللبن خالي الدسم.

- الخضروات والفواكه.

يشار إلى أنه عند تحضير الإفطار، يمكن الاختيار من بين الأنواع العديدة للخضار والفواكه، إذ أن معظمها تنخفض فيه الدهون والسكر بشكل طبيعي، وتعطي شعورا بالامتلاء والشبع سريعا، بسبب احتواء الخضار والفواكه، على الماء والألياف، مما يساعد على الاكتفاء وعدم تناول انواع اخرى من الاطعمة في وجبة الأفطار.