قانوني يفجر مفاجأة في قضية أم تركت طفليها حتى تفحما في الشقة: «مش هتتعاقب لهذا السبب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهد أحد منازل منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة كارثة بعدما تركت أم طفليها اللذين لم يتعديا الـ 4 أعوام وذهبت للتسوق، ليقع الطفلان ضحايا لحريق بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران داخل الشقة أثناء تواجدهما بمفردهما، ويلفظا أنفاسهما الأخيرة متفحمين.

حادث مأساوي جراء إهمال الأم التي تركت طفليها (عامين وأربعة أعوام) في المنزل وحدهما، ليدفعا ثمنه حياتهما، دون ذنب.

مشاهد قاسية رصدتها كاميرا «الوطن» في الصور الأولى من موقع وفاة الطفلين في منزل أسرتهما، أظهرت أثار تفحم الطفلين، بعدما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي؛ للمعاينة وفحص مكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

هل تعاقب الأم بتهمة الإهمال والتسبب في مقتل طفليها

مفاجأة مدوية فجرها وليد عبد المقصود المحامي، مؤكدًا أن الأم لن تعاقب رغم تسببها في وفاة طفليها، موضحًا أنه وفقًا لقانون الطفل المصري، رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقرار 26، لسنة 2008، أنه لا تُجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، موضحًا أنه اكتفى بـ «معاقبة كل من ينتهك حق الطفل بالحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات».

وفي حال وفاة الطفلين أكد «عبدالمقصود» لـ «هن» أنه لايعاقب الأب والأم، قائلًا: «في حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محرر إداري ويحفظ لمراعاة شعور الأبوين لفقدان أطفالهم».

تفاصيل حادث حريق شقة بالعجوزة وتفحم طفلين

وكان قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، ما أسفر عن وفاة طفلين نتيجة الاختناق، وبعد إجراء الفحص، تبين أن الحريق كان داخل غرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، قضت النيران على كل محتويات الشقة، بالتوازي مع خروج الأم من المنزل تشتري بعض المستلزمات، وعادت على دخان الحريق وسط حالة من الانهيار والحزن.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن الطفلين يبلغان من العمر (4 سنوات، وعامين)، وبسؤال والدتهما، قالت إنها قررت النزول إلى السوق لشراء بعض المستلزمات وتركتهما في البيت، وحدث ماس كهربائي في مفتاح كهرباء الغرفة؛ ما أدى إلى وفاتهما في الحال.