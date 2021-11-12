دراسة تكشف أفضل وضعيات نوم لتحسين الصحة وتحذر من هذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من الأرق أثناء محاولة النوم ليلًا، حيث يساعد النوم على الشعور بالانتعاش ويساعد على منح الجسم الراحة التي يحتاجها حتى يتمكن من الوصول إلى التعافي التام، وتوجد بعض وضعيات النوم الخاطئة التي تؤثر على الصحة منها كما ذكرها موقع «روسيا اليوم».

وضعيات نوم تساعد على تحسين الصحة

وضعيات نوم تؤثر على الصحة توصي الكثير من الدراسات بأن ينام البالغون ما بين 7 إلى 9 ساعات كل ليلة، ولكن يختلف ذلك من شخص لآخر.

ضرورة وجود بيئة نوم مريحة، تساعد في الحصول على قسط كاف من النوم.

وأوضح أندرو دودي استشاري جراحة العظام، أن العثور على أفضل أوضاع النوم يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر، لذلك يجب البحث عن وضع أو اثنين مناسبين للجسم.

وأضاف استشاري جراحة العظام، أن أفضل وضعية نوم التأكد من محاذاة الرأس والكتفين والوركين وتعتبر أفضل طريقة للقيام بذلك النوم على الظهر أو الجنب.

النوم على الظهر

قال أندرو إن الاستلقاء على الظهر من أفضل وضعيات النوم لظهر صحي، مما يضمن محاذاة جيدة للعمود الفقري من الرأس وفقرات عنق الرحم، عبر الصدر والفقرات القطنية، وصولا إلى الحوض.

وضع الجنين

بعض الأشخاص يميلون إلى النوم بثني العمود الفقري قليلا من خلال الاستلقاء على جانبهم مع وضع الركب باتجاه الصدر قليلا، وهو ما يطلق عليه وضع الجنين.

النوم الجانبي

أوضحت دراسة أجراها مجموعة من العلماء أن 60% من الناس يفضلون النوم الجانبي، منهم كبار السن أو الأشخاص الذين من المحتمل إصابتهم بالأمراض.

النوم على البطن

ينصح العلماء بتجنب النوم بهذه الطريقة، حيث يضع الكثير من الضغط على الظهر من خلال تمديده بشكل مفرط، ومن خطورة النوم على البطن الضغط على الرقبة والكتفين والظهر.