الامارات | برلمانية أثارت غضب المصريين ..لماذا قالت فريدة الشوباشي:"لما بسمع الآذان بسدّ وداني" ؟!.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية أثارت غضب المصريين ..لماذا قالت فريدة الشوباشي:"لما بسمع الآذان بسدّ وداني" ؟!.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الكاتبة الصحفية والبرلمانية المصرية فريدة الشوباشي الجدل بتصريحاتها حول سماع الأذان، وأنها تقوم بسد أذنيها عند سماعه.

وكانت الشوباشي، 80 سنة، تتحدث عن ذكرياتها القديمة في برنامج "يحدث في مصر" على "ام بي سي مصر" بحضور الداعية مبروك عطية، عندما تطرقت في كلامها للحديث عن الأذان والتشويش الصوتي والضوضاء في القاهرة قائلة: "وأنا بسمع الأذان وأنا صغيرة كنت بقشعر، وأنا في فرنسا كنت بجيب إذاعة الشرق والشيخ عبد الباسط عبدالصمد الله يرحمه بيقول الأذان إيه العذوبة دي والجمال والروحانية دي، أنا دلوقتي ساكنة في منطقة ساعة الأذان بسدّ وداني؛ 15 صوت داخلين في بعض متعرفش فين الله اكبر وفين حي على الصلاة".

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