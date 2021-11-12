أطعمة تساعد على تسريع التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عادة ما يؤثر المرض على الشهية، ولكن تناول الطعام الصحي يُسرع من التعافي، وخلال الإصابة بفيروس كورونا يجب عليك الحفاظ على أنواع معينة من الأطعمة من أجل تسريع الشفاء.

الدكتورة ليرا لافسكي خبيرة التغذية الروسية، قالت إن تناول المكسرات والأسماك والكبد، ربما يساعد على مكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكشفت الأخصائية، المواد الغذائية الغنية بالزنك، التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي للذين يعالجون من "كوفيد-19"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتشير الخبيرة، إلى أن الزنك يساهم في تكوين مناعة الخلايا التائية، لذلك أدرج في بروتوكولات علاج "كوفيد-19".

وتقول، "يوجد الزنك في المنتجات الحيوانية- اللحوم والكبد والأسماك والمأكولات البحرية. كما يوجد في منتجات نباتية مثل الأرز البني والشوفان والجزر والبزلاء والسبانخ والبصل وفي جميع أنواع المكسرات".

وأوضحت لافسكي، كيفية تحديد نقص عنصر الزنك في الجسم، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل.

وتقول، "ثلاث علامات تشير دائما إلى نقص الزنك- طفح جلدي، تقشر أو التهاب، تقرحات صغيرة، التهاب الجلد. كما أن الصدفية وبطء التئام الجروح يمكن أن تشير إلى نقص هذا العنصر المهم أيضا".