لا تشتريها.. إليك أسوأ "فيتامين سي" على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

خلال فترة تغيير فصول السنة، يصبح الجسم عرضة للأمراض الموسمية من نزلات البرد للأنفلونزا وغيرها، لذا فإننا بحاجة إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ومنها فيتامين سي لتجنب نزلات البرد.

يعتبر "فيتامين سي" إلى جانب "فيتامين د" من أكثر المكملات الغذائية شيوعا في العالم، ويعتمد الكثيرون عليه لرفع مناعة الجسم ومنحه جرعة من النشاط والحيوية في مواسم الشتاء لتجنب الأمراض أو لدعم أجسامهم عند شعورهم بالمرض.

وعلى الرغم من أن جرعات مكملات "فيتامين سي" منتشرة جدا ولها العديد من الفوائد المثبتة علميا، إلا أنه للحصول على هذه الفائدة يجب على الإنسان معرفة النوعيات المثالية والأفضل لتناولها، خصوصا أن بعض النوعيات قد تقدم مفعولا معاكسا.

وذكرت خبيرة التغذية المتخصصة الطبيبة، كورتني دي أنجيلو، التي أشارت إلى وجود فيتامينات من الضروري تجنبها عند شراء مكملات "فيتامين سي" من الأسواق.

نوهت الخبيرة إلى أن أسوا نوعيات من مكملات "فيتامين سي" هي تلك التي تحتوي على جرعات عالية جدا من الفيتامين.

وقالت الخبيرة: "تتراوح جرعات مكملات فيتامين سي في الأقراص أو الحبوب من 25 مليجرام إلى 1500 مليجرام لكل وحدة"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأوصت الخبيرة بتوزيع الجرعات اليومية والحرص على عدم تجاوز الجرعة 2000 مليجرام يوميا، أي أنه من الأفضل الالتزام بكميات جرعات أصغر وتذكر تناولها باستمرار"، أي يجب تجنب تلك المكملات التي تحتوي على أكثر من 2000 مليغرام في الحبة أو الجرعة الواحدة.

ووفقًا للمعهد الوطني للصحة في أمريكا، تبلغ القيمة اليومية الموصى بها لـ"فيتامين سي" حوالي 75 مليجراما للنساء البالغات و90 مليجراما للرجال البالغين، ونوهت المجلة إلى أن الإنسان يستطيع الحصول على الكمية المطلوبة من خلال تناول ثمار الحمضيات وبعض الخضروات.

لماذا الجرعات الصغيرة هي الأفضل؟

ونصحت الخبيرة باختيار مكملات "فيتامين سي" منخفضة الجرعة من أجل الحفاظ على توزان الجسم. وقالت الخبيرة: "يتناول البعض خصوصا عند مرضهم مكملات "فيتامين سي" بكميات كبيرة، قد لا يدركون أن أجسامهم لا تستطيع امتصاص الفيتامين، وبالتالي تسبب الكميات الكبيرة سلسلة من المشكلات.

ونوهت أنجيلو إلى أنه "إذا تم إدخال الكثير مكملات "فيتامين سي" إلى نظامك في وقت واحد، فإن معدل الامتصاص ينخفض ​​بنسبة 50%، لذا فإن اختيار كبسولة منخفضة الجرعة ومتواصلة المفعول هو الأفضل نظرا لأنها لا تطلق كل كمية فيتامين سي دفعة واحدة في معدة الإنسان".