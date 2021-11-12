قصة لوحة وصلت «سامية» للعالمية في شهر وأصبحت ضمن مقتنيات الأمم المتحدة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من بين 16 دولة في جميع أنحاء العالم، وقفت الفنانة المصرية سامية صالح، تنافس بفنها وتعبر بلوحاتها عن الفن التشكيلي، حتى أصبحت لوحاتها ضمن مقتنيات الأمم المتحدة، لتكون بتلك المشاركة، المصرية الوحيدة في معرض«إكسبو» بدبي، وترفع اسم وطنها عاليا بين الدول الأوروبية والعربية.

سامية صالح، فنانة مصرية تشكيلية، ورئيس فريق إمارات الفنون، شاركت في العديد من الفاعليات ولمع اسمها في علامة الفن التشكيلي لتصبح رائدة من رواده، تعيش في الإمارات، وكانت المصرية الوحيدة المشاركة في معرض«إكسبو» بدبي، وحازت لوحتها على إعجاب المعرض والفنانين المشاركين أيضا من جميع أنحاء العالم.

تحدثت الفنانة التشكيلية عن كواليس مشاركتها في المعرض، وبقاء لوحتها ضمن مقتنيات الأمم المتحدة، خلال حديثها لـ«الوطن» إذ قالت: «اترشحت من قبل منظمة المعرض زهيرة ماتي، إحنا 17 فنان من دول مختلفة، من العراق والهند وفلسطين وليببا وإيران وبلجيكا وألمانيا وماليزيا، فكرته عبارة عن التعبير عن الـ16 هدفا للأمم المتحدة، فكان الهدف المخصص لي هو رقم 9، عن التطور والتنمية والاستدامة والبنية التحتية في الإمارات، في الماضي حتى التطور في الحاضر».

لوحة وصلت«سامية» للأمم المتحدة في شهر

«رسمت بوابة دبي زمان وما وصلت إليه في الوقت الحالي، حتى وصولهم لغزو الفضاء»، بهذه العبارة واصلت الفنانة التشكيلية المصرية الوحيدة المشاركة في معرض «إكسبو»2020، حديثها متابعةً: «بعد المعرض الانطلاقة الحقيقية للفكرة، اللوحات أصبحت مقتنيات للأمم المتحدة لمدة أكثر من 20 عاما، بتوقيعات من الفنانين بالأسماء والأهداف الذين يعبرون عنها».

كواليس مشاركة «سامية» في معرض إكسبو 2020

لوحة الفنانة التشكيلية سامية صالح، حازت على إشادة كبيرة من إدارة المعرض والفنانين المشاركين، ما جعلها تصبح ضمن مقتنيات الأمم المتحدة على مدار الـ20 عام القادميين:«سعيدة أني أمثل بلدي مصر في معرض الأمم المتحده باكسبو دبي، كان افتتاح جميل للفنان وتجمع فني رائع، الرسمة عن تطور الإمارات في الـ50 سنة الماضية، عن البنية التحتية الصحيحة، وسمعت تعليقات من ناس كتير زي إزاي جتلك الفكرة والتفاصيل اللي حطاها في اللوحة».

الإجراءات الاحترازية للمعرض

الفنانة التشكيلية التي وصلت للعالمية في 30 يوما فقط، تحدثت عن كواليس اللوحة، قائلةً: «كان ممكن مشاركش في المعرض لأسباب وظروف حصلتلي وفضلت أشتغل وصحابي شجعوني لأخر لحظة لمدة شهر، وكان هناك شروط لدخول المكان مفيش فيه أكثر من 20 شخصا، معايا شهادة التطعيم في برنامج اسمه (الحصن) عليه التطعيمات والـBCR، مع وجود الضوء الأخضر».