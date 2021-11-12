الامارات | القبض على مصري محكوم بالسجن 595 سنة !

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مصري محكوم بالسجن 595 سنة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت قوات الأمن المصري القبض على مطلوب محكوم بـ595 سنة سجنا وغرامات تفوق الـ28 مليون جنيه بموجب 1162 حكما.

وأكدت معلومات وتحريات الشرطة اختباء صاحب شركة للإنشاءات مطلوب التنفيذ عليه في 438 حكم حبس جزئي ومستأنف، و724 حكم غرامة في قضايا استيلاء ونصب وشيكات وسرقة تيار كهربائي، بإجمالي مدد حبس بلغت 595 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 28.635.000 جنيه مصري، في إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واتخذت الإجراءات القانونية، وفقاً لموقع «القاهرة 24».

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