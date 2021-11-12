أطعمة لا ينصح بها في وجبة الإفطار.. منها الموز ومنتجات الألبان

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأطعمة التي يتناولها البعض خلال وجبة الإفطار لا يدركون خطورتها، إذ يمكن أن تضر بصحتهم وتتسبب في مشكلات عديدة، صحيا وجسديا، فيما يظن البعض أنهم بتناول هذه الأطعمة يمدون أجسادهم بالطاقة والحيوية والنشاط، طوال اليوم، ومع تكرار تناولها باستمرار يجد الشخص نفسه أمام أمراض لا يقوى على علاجها.

ويُقدم «هُن»، وفق موقع« كراسيفي الأوكراني»، الأطعمة التي تشكل خطورة عند تناولها في وجبة الإفطار.

الموز

رغم احتواء الموز على العديد من العناصر الهامة المفيدة للجسم، كعنصر الماغنسيوم، إلا أن تناوله في وجبة الإفطار وعلى معدة فارغة يضر بصحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن اضطرابات في توازن الكالسيوم والماغنسيوم في الجسم.

منتجات الألبان

يعتقد البعض أن تناول منتجات الألبان في فترة الصباح وعلى وجبة الإفطار من أهم الأساسيات التي تتوافر وتتواجد على المائدة، ولكن يجهلون أثرها الذي يقوم بتدمير جميع البكتريا الحية بواسطة عصير المعدة.

الحمضيات

يُنصح الأطباء بعدم تناول وشرب عصير البرتقال على معدة فارغة، لأن الحمضيات تعمل على تهييج بطانة المعدة ويمكن أن يسبب التهاب المعدة.

الحلويات

يكون البنكرياس أكثر نشاطًا في الصباح الباكر، ويمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى اختلال التوازن الحمضي القاعدي والتأثير على إنتاج الأنسولين.

الكمثرى

تحتوي الكمثري على ألياف خشنة يمكن أن تلحق الضرر ببطانة المعدة، ولا يُنصح بتناولها خلال وجبة الإفطار ولكن من الأفضل تناول الكمثري كحلوى.

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء، مليئة بالبروتينات ويحتاج الجسم إلى القوة لتفكيكها، وبالنسبة لوجبة الصباح، يكون هذا اللحم ثقيلًا جدًا، لذا ينصح الأطباء بضرورة تناول اللحوم الحمراء، كطعام الغداء أو العشاء المبكر.

القهوة

شرب القهوة على معدة فارغة، تعمل على تهييج بطانة المعدة وتزيد من إفراز العصارة المعدية، كل هذا يؤدي بسرعة إلى التهاب المعدة وآلام فيها.