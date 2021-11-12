دراسة: قراءة 5 دقائق في اليوم لطفلك تحقق له مليون كلمة حصيلة لغوية

القاهرة - سمر حسين - ماما

قد تبدو القراءة للطفل الرضيع أمرا غريبا بالنسبة للكثير من الأمهات، ولكن التطور الفكري والعاطفي والاجتماعي لدى الطفل يأتي بالقراءة، والكلمات الجديدة التي يتعلمها من خلال القراءة ستحسن مهارات الارتباط اللغوي، وتُنمي أساسيات اللغة المستقبلية لديه، بحسب موقع «Verywellfamily».

وكشفت دراسة حديثة، عن الأطفال الذين يستمعون للقراءة كل يوم يتعرضون لحوالي 78 ألف كلمة كل عام، وهذا يعني أن الأطفال الذين يقرأ لهم، منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، يتعرضون لـ 1.4 مليون كلمة خلال وقت القصة، وهذا التعرض له تأثير مباشر على مهاراتهم اللغوية المستقبلية وهو أحد أسهل الطرق للآباء لإعداد أطفالهم وضمان نجاحهم التعليمي.

فوائد القراءة للطفل الرضيع

القراءة للطفل في بداية حياته واحدة من أفضل الطرق التي يُمكن للوالدين من خلالها إعداد أطفالهم للنجاح، ليس فقط في مرحلة التعليم، وإنما في الصحة الاجتماعية والعقلية، حيث إن السنة الأولى من حياة الطفل تنمو دماغه أكثر من أي وقت أخر في حياته، وعندما يُقرأ للطفل فإنه يتعلم أصوات اللغة والمعاني المرتبطة بالكلمات، والعنصر الاجتماعي الرائع للتواصل.

وتقدم قراءة الكتب للأطفال الكثير من المفردات والجمل، بالإضافة إلى أنها تضيف لهم عناصر القافية والتكرار، وهي من المتطلبات الأساسية للقراءة، فضلاً على أنها تساعد الطفل الرضيع على غرس مهارة القراءة عنده، وتحفز خياله وتساعده في التعرف على العالم حوله.

وبحسب الدراسة يستفيد الأطفال أيضًا من الارتباط العاطفي مع الشخص الذي يقرأ لهم، ومع مرور الوقت تعزز مهارات التواصل اللفظي بين الطفل والوالدين.

ولكي نحصل على أكبر فائدة من القراءة، يجب أن نقرأ بصوت عال للطفل يوميًا، مع احتضانه، فهذا يساعده على الشعور بالأمان والتواصل معه، ونشجع الطفل على لمس الكتاب وتقليب صفحاته كلما تقدم في السن، ونُعد له مكان مريح للقراءة مع إيقاف تشغيل التليفزيون والهاتف.

تبدأ القرءاة للطفل بمجرد ولادته حثت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على القراءة للطفل بمجرد ولادته حتى يتمكن من إدراك صوت الوالدين والتعرف عليهم.

وإذا كانت الأم تشعر بالتعب نتيجة الولادة من الأفضل أنه أثناء الجلوس معه واحتضانه أن تقرأ له شيئا، ولا تضيفه من ضمن المهام اليوميه لديها بل فرصة للراحه والاسترخاء.

ووتراوح مدة جلسات القراءة للطفل بين«5-10» دقائق، ويتم تخصيص وقت يومي مثل وقت النوم أو بعد الاستحمام، أو أي وقت أخر هادئ للقراءة.

أفضل كتب للأطفال

عند اختيار الكتب للطفل نبحث عن المحتوى البسيط والمميز والذي يحتوى على الكثير من الصور الملونة، وعبارات بسيطة.