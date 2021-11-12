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الفئران «تهدم» منزل سيدة سبعينية في بريطانيا: قضوا على حاجتي وسبتلهم البيت

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السيدة البريطانية

معاناة صعبة عاشتها سيدة تبلغ من العُمر 76 عامًا، حتى اضطرت إلى ترك منزلها، والسكن في أحد الفنادق، بسبب احتلال الفئران لشقتها والقضاء على ممتلكاتها، فضلًا عن عدم تمكن السبعينية من القضاء عليهم ومن ثم قررت الاستسلام وترك مكانها.

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هجوم الفئران على منزل السيدة

ذكرت التقارير أن السيدة السبعينية التي تدعى دافينا هاميلتون، قررت مغادرة منزلها بإحدى مدن المملكة المتحدة منذ ما يقرب من شهرين، بعدن أن هجمت الفئران بأعدادها الكبيرة على مسكنها، وقضت على كل ممتلكاتها، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقالت السيدة المسنة إنها أُجبرت على العيش داخل منزلها الذي انتقلت للعيش به قبل عامين، لفترة وسط الفئران على أمل القضاء عليها لكن دون جدوى، إذ تمكنت الفئران من السيطرة على المسكن وشقق أخرى بالبناية ذاتها.

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انتقال السيدة للعيش داخل فندق شهير

وكشفت «هاميلتون» أنها قررت الانتقال للعيش في الفندق السكني الشهير «Travelodge»، بغرفة صغيرة بها غلاية وتلفاز واللاب توب الخاص بها، ومنضدة صغيرة، حتى يتم القضاء على الجرذان داخل منزلها من قبل المختصين وتمكنها من العودة مرة أخرى.

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ومن جانبه، قال السكرتير القانوني المسؤول عن مشكلات البناية، أن مالك العقار قرر إزالته وتجديده مؤخرًا، للتخلص من وجود تلك الفئران.

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تدهور حال مسكن السيدة 

وقالت المسنة البريطانية إنه تم الاتفاق معها من قبل مالك العقار على تجديد شقتها السكنية، والقضاء على تلك الجرذان المزعجة فضلًا عن إزالة تلوثاتها، التي انتشرت في كل أرجاء السكن، متابعة: «كنت أتعذب ويزعجون نومي في الليل، وفضلاتهم هناك على سريري وداخل خزانات طعامي وعلى أطراف السجاد، حتى أجبرت على وضع متعلقاتي الشخصية داخل صناديق تخزين بلاستيكية لمنع إتلافها، ما دفعني لمغادرة مكاني على الفور بعد أن قضوا على شقتي تمامًا».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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