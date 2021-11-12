ماذا تعرف عن كرة قدم المشي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

انتشرت في الآونة الأخيرة رياضة جديدة تعرف باسم "كرة قدم المشي" "Walking Football". فما هي؟

للإجابة عن هذا السؤال، قال العالم الرياضي الألماني فيليب ميسيرشميت إن كرة قدم المشي هي رياضة مخصصة لكبار السن فوق 50 عاما وتهدف إلى مساعدة المسنين في الحفاظ على لياقتهم البدنية والذهنية، بالإضافة إلى الحفاظ على التواصل الاجتماعي مع الآخرين، ما يعود بالنفع على الجسد والنفس في آن واحد.

وتساعد كرة قدم المشي في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من ارتفاع ضغط الدم، كما أنها تعمل على تقوية العضلات وتنمية مهارات التوازن والتناسق العضلي العصبي، فضلا عن أنها تساعد على حرق السعرات الحرارية، ومن ثم إنقاص الوزن.

وأشار ميسيرشميت إلى أنه يتم ممارسة كرة قدم المشي بنفس قواعد كرة القدم العادية فيما يحظر الركض سواء بالكرة أو بدونها، كما يحظر الانزلاق والاحتكاك الجسدي الخشن، بينما لا يجوز لعب الكرة إلا حتى ارتفاع الخصر. وتهدف هذه القواعد إلى تجنب الإصابات والإجهاد البدني.

ويتكون الفريق من 6 لاعبين فقط وبدون حارس مرمى، بينما تبلغ مساحة الملعب 20 × 40 مترا.

ولا تمثل القيود البدنية عقبة أمام ممارسة كرة قدم المشي؛ حيث يمكن ممارستها حتى مع تركيب مفصل ورك جديد أو مفصل ركبة اصطناعي.

وعلى أية حال يتعين على كبار السن استشارة الطبيب أولا والحصول على الضوء الأخضر لممارسة الرياضة، مع مراعاة التوقف عن الممارسة في حال الشعور بأية متاعب صحية ومراجعة الطبيب فورا.