تعرفي على المزايا الجمالية لتونر الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Instyle" بأن تونر الشعر (Hair Toner) يتمتع بالعديد من المزايا لصحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يحارب تساقط الشعر وجفاف فروة الرأس وقشرة الرأس والشعر الدهني.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر بواسطة التونر، الذي يحتوي على خلاصة نبات القراص والزنجبيل والكافيين وإكليل الجبل والبتولا.

ويمكن مواجهة مشكلة قشرة الرأس بواسطة التونر، الذي يحتوي على خلاصة البتولا أو بيروكتون أولامين وبيريثيون الزنك.

كما يمكن مواجهة مشكلة جفاف وتهيج فروة الرأس بواسطة التونر، الذي يحتوي على خلاصة جوز المكاديميا وشجرة الشاي وزيت الأرجان.

ويمكن التغلب على مشكلة الشعر الدهني بواسطة التونر، الذي يحتوي على مادة النيم المستخلصة من شجرة النيم الهندية.