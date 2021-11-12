«من غير شبشب».. خطوات بسيطة لإقناع الطالب بضرورة المذاكرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه بعض الأمهات صعوبة في المذاكرة مع أبنائهن والاعتماد على أساليب خاطئة لإقناعهم بضرورة المذاكرة والاكتفاء باللعب ولكن تعجز بعضهن على تحقيق هذه المهمة بسبب هذه الأساليب الخاطئة، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على تحقيق ذلك.

طرق تساعد الأمهات على المذاكرة مع الأطفال

التعامل مع قدرات الطفل

أوضحت سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، عبر صفحتها على «فيس بوك»، أنه على الأمهات عند البدء في المذاكرة مع أبنائهن، التعامل مع قدرات الطفل وأنه يمكن أن يعجز على الاستيعاب السريع للمنهج.

اختيار أماكن بعيدة عن المؤثرات

يجب الحرص على اختيار أماكن بعيدة عن المؤثرات والتي تشتت الطالب، يكون مناسبا من حيث الإضاءة والهدوء والتهوية.

قائمة الواجبات المطلوبة

على الأمهات عمل قائمة بالواجبات المطلوبة من الطالب يوميا وتجزأتها وتلوين كل جزء يتم الانتهاء منه، مما يساعد على إنجاز الوجبات المدرسية سريعا.

اللعب مع الطالب

قبل المذاكرة يجب اللعب مع الطفل نصف ساعة مما يساعده على المذاكرة.

استراحة 10 دقائق كل نصف ساعة

يمكن أن يحصل الطالب على قسط من الراحة 10 دقائق أثناء المذاكرة كل نصف ساعة حتى يتمكن من استيعاب المحتوى.

اعتماد الطالب على نفسه في المذاكرة

عندما يصل الطالب إلى سن يمكنه من استيعاب المناهج يمكن تركه للمذاكرة بمفرده مع تدخل الأم في الأجزاء الصعبة فقط، وسؤاله بعد الانتهاء من الدرس.

قراءة مجمل الدرس

على الأمهات تعويد الطالب على قراءة مجمل الدرس أولا ثم بدء المذاكرة، وتجربة أساليب مختلفة تساعده على المذاكرة.

تنمية مهارات الطالب الفنية

على الأمهات تنمية مهارات الطفل الفنية في الرسم أو الموسيقى، حتى يتمكن من مواصلة المذاكرة وعدم الشعور أنها «هم» يريد التخلص منه.

الابتعاد عن العنف

على الأمهات الابتعاد عن الأساليب العنيفة لإجبار أبنائها على المذاكرة مثل الضرب، مما يقلل من قدرات الطالب.