دراسة تربط تلوث الهواء بالاكتئاب.. واستشاري مناعة: يؤثر على المخ

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت دراسات منهجية أجراها مجموعة من الباحثين في الصين والولايات المتحدة، أن الأشخاص المعرضين لهواء ملوث بشكل مستمر، هم الأكثر عرضًة للإصابة بالاكتئاب من الذين يعيشون في مناطق ذات هواء نظيف، وأشارت الدراسة إلى ضرورة خفض تلوث الهواء للحد القانوني للاتحاد الأوروبي، لحماية ملايين الأشخاص من الهواء السام.

واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 1000 شخص بالغ في جنوبي شرق لندن على مدار 5 أعوام، وأثبتت النتائج أن 90% من سكان العالم يتنفسون هواءً ملوثا، وأخذت الدراسات العديد من الزوايا التي قد تؤثر سلبًا على صحة الإنسان النفسية، ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين يعيشون في طوابق مرتفعة كانت لهم ضعف الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، أما بالنسبة للضوضاء فلم يتمكنوا من فصل التأثير الناجم منها على الصحة العقلية والنفسية للإنسان، وذلك وفقا لما جاء في «The Guardian» البريطانية.

ويعتبر التدخين أكبر ملوث للبيئة في ازدحام المدن بشكل عام، ويزيد من كمية التلوث، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالحساسية، وزيادة المواد السامة في الهواء تقلل من وجود الأكسجين، ما يؤدي إلى عدم استقبال مخ الإنسان للقدر الكافي الذي يحتاجه، فيعجز المخ عن أداء وظائفه بشكل سليم، وذلك حسبما وضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة والتغذية في تصريحات خاصة لـ«هن».

يلزم تجديد الهواء من وقت لآخر للحد من الإصابة بالاكتئاب

وأضافت الطبيبة، أن الأطفال هم الأكثر ضررًا عند التعرض لهواء ملوث، لذلك نصحت الأشخاص المعرضين لهواء ملوث مدة طويلة، بالذهاب إلى المنتزهات من وقت لآخر، لتجديد الهواء ومحاولة عمل تدريب للتنفس في الأماكن غير المعرضة للتلوث، ويكون ذلك حلًا للوقاية من الاضطرابات العقلية والصحية التي يحدثها التلوث.