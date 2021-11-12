«فايزة» على أبواب محكمة الأسرة تطلب الطلاق: «علطول نايم ومبيتحركش من البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمتلىء محاكم الأسرة بالعديد من قضايا الطلاق والخلع، ولم تعد قاصرة على العنف الأسري فقط، بل زاد عليها أنواع مختلفة من القضايا داخل أروقة المحاكم.

«فايزة.ح»، تقف أمام محكمة أسرة في إمبابة، تتذكر المعاناة التي عاشت فيها مع زوجها بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما، حتى تكتشف شخصيته على حقيقتها التي تتسم بعدم قدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف جوانب الحياة، لتحاول أن تجد الوسيلة التي تساعدها على التخلص منه.

لم يكتمل زواجهما أكثر من عام ونصف، لتقرر الزوجة الانفصال، قائلة:«قبل ما نتجوز كان بيشتغل بعد الجواز بشهرين، ساب الشغل وبقى معتمد عليا، وهو علطول نايم في البيت».

زوجة تقيم دعوى طلاق: على طول نايم في البيت

حاولت «فايزة» إقناع زوجها بضرورة العمل، «بدأت اتكلم معاه إن مينفعش أنا اللي اشتغل، وهو يقعد في البيت اصرف عليه ولما قلت كده ضربني، ووقتها مرضتش اعمل فيه محضر تعدي».

مر عدة أشهر على زواجهما واستمر الوضع كما هو تعمل في عدة وظائف لتوفير نفقات المنزل، «خوفي إني أطلق وأنا لسه متجوزة، أجبرني إني أكمل معاه سنة ونص لحد ما اتأكد إن مفيش أمل في تغييره».

كانت الوسيلة الأخيرة التي لجأت لها السيدة الثلاثينية، تدخل الأهل من الطرفين وإقناعه بضرورة العمل، «لما أهلي وأهله اتكلموا معاه عمل نفسه نازل يدور على شغل، وكل شغلانه يقول إنه اترفض منها علشان يكمل قاعدة في البيت».

لم تجد «فايزة» وسيلة سوى طلب الطلاق الذي رفضه الزوج لإجبارها على الاستمرار معه رغمًا عنها، حتى تقيم دعوى طلاق تحمل رقم 700، لكي تكون وسيلتها الأخيرة للتخلص من الحياة مع زوجها الذى وصفته بـ «سلبي» غير القادر على تحمل المسؤولية.