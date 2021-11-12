محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ)

قالت ريجينا إنزيناور إن تفضيلات الطعم تتشكل في الرحم، موضحة أن براعم التذوق لدى الجنين تعمل بكامل طاقتها من الأسبوع العاشر إلى الأسبوع الرابع عشر من الحمل؛ حيث يمتص الجنين المواد من غذاء الأم من خلال السائل الأمنيوسي.

لذا تنصح رئيسة المعهد الألماني لتغذية الطفل الأم باتباع نظام غذائي صحي يتسم بالتوازن والتنوع؛ حيث ينبغي أن يرتكز النظام الغذائي على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والدهون الصحية كالزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، مع تناول اللحوم باعتدال والابتعاد عن الوجبات السريعة والأغذية المصنعة.

كما لا يجوز اتباع نظام غذائي أحادي؛ نظرا لأنه يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وارتفاع قيم الكوليسترول وزيادة حجم محيط الخصر، وجميعها تعد عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.