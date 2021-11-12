توقعات الأبراج 12-11-2021: حظك اليوم على الصعيد المالي والمهني والعاطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".
حظك اليوم برج الحمل :
عاطفياً: تتلقى دعوة من شريكك لحضور حفل عشاء.
مهنياً: لديك الكثير من الأحلام التي تستطيع أن تحولها إلى حقيقة، فقط مع قليل من الصبر والسعي.
مالياً: تمر بأزمة مالية هذه الفترة، حاول أن لا تفقد أعصابك.
- حظك اليوم برج الثور:
عاطفياً: تحصل على إجازة قريبة من عملك، وستكون فرصة جيدة للتنزه مع شريكك.
مهنياً: حياتك جيدة على الصعيد المهني، ولديك خطط وأفكار تغير حياتك للأفضل.
مالياً:أحوالك المالية هذه الفترة في تقدم.
- حظك اليوم برج الجوزاء :
عاطفياً: حاول إدخال بعض التغيرات في حياتك العاطفية والاستمتاع بأقل الأشياء.
مهنياً:قد تنجح في إيجاد حل لأمر يشغل ذهنك منذ فترة.
مالياً:أنت شخص مصرف للغاية، حاول أن تدخر بعض الأموال.
- حظك اليوم برج السرطان:
عاطفياً: حاول السيطرة على أعصابك، وخاصة عند التعامل مع شريك حياتك.
مهنياً: تستطيع إنجاز مهام العمل المتراكمة عليك، الأمر يحتاج فقط إلى قليل من التنظيم.
مالياً:أنت في حاجة إلى إعادة حسابتك من جديد والأطمئنان على أموالك.
- حظك اليوم برج الأسد :
عاطفياً: تحتاج إلى إضافة أجواء جديدة في علاقتك مع الشريك، لكي تكسر الملل.
مهنياً: قد يطلب منك أحد أصدقائك مشورة أو مساعدة في مشكلة ما، حاول أن تكون متعاونًا معه.
مالياً:حالتك المادية هذه الفترة في تأخر.
- حظك اليوم برج العذراء:
عاطفياً: أنت بحاجة للتقرب أكثر إلى شريك حياتك، لحل بعض المشاكل بينكما، واحذر من كثرة الشكوى.
مهنياً: تمر بحالة من التوتر والقلق، حاول ألا تفقد تركيزك، ولا تجعل هذا يؤثر عليك نفسيَا.
مالياً: حالتك المادية جيدة جداً هذه الفترة.
- حظك اليوم برج الميزان:
عاطفياً: نزهة عائلية مع شريكك سوف تجدد طاقتك، حاول الاستمتاع بها قدر الإمكان.
مهنياً: حاول البحث عن عمل جديد، فأنت ترهق نفسك وتخسر صحتك من أجل عملك.
مالياً: حاول أن تتأنى أكثر في صرف أموالك.
- حظك اليوم برج العقرب:
عاطفياً: عليك تغيير طريقة تعاملك مع الشريك، لضمان استمرار العلاقة بينكما.
مهنياً: تحصل على ترقية في العمل لمنصب أعلى، حاول أن تكون على قدر من المسؤولية.
مالياً: لديك حالة من التعسر في المال هذه الفترة، لا تقلق ستنحل قريباً.
- حظك اليوم برج القوس:
عاطفياً: يجب أن تقلل من العناد في علاقتك مع الشريك، فهذا لن يفيدك بشئ.
مهنياً: تنهي جزء كبير من أعمالك المهنية التي أجلتها لفترة طويلة.
ماليا:أمورك المادية هذه الفترة في تقدم ملحوظ عن ما سبق.
- حظك اليوم برج الجدى:
عاطفياً: مفاجأة غير متوقعة من شريكك، تسبب لك السعادة.
مهنياً: أنت مرهق جسديًا في الفترة الأخيرة، وتحتاج إلى الراحة لتتمكن من مواصلة عملك.
مالياً:لا تقلق بشأن قلة الأموال هذه الفترة، ستنحل قريباً.
- حظك اليوم برج الدلو:
عاطفياً: الأمور تسير على عكس ما كنت تتوقع، حاول أن تكون هادئًا وتتعلم من التجربة.
مهنياً: عليك أن تكون أكثر مسئولية في عملك، وتكون واضح ومحدد.
مالياً:حياتك المالية جيدة جداً ومرتفعة.
- حظك اليوم برج الحوت:
عاطفياً: عليك التوقف عن التردد وإضاعة الفرص، وأن تكون حاسمًا في قرارتك اليومية مع شريكك.
مهنياً: لا تجعل مشاكل العمل تؤثر على حياتك الشخصية، وابتعد عن التوتر.
مالياً:حاول أن تدخر بعض الأموال، فأنت مصرف جداً هذه الفترة.