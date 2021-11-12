توقعات الأبراج 12-11-2021: حظك اليوم على الصعيد المالي والمهني والعاطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات الأبراج وحظك اليوم، مستندًا إلى مسارالشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

حظك اليوم برج الحمل :

عاطفياً: تتلقى دعوة من شريكك لحضور حفل عشاء.

مهنياً: لديك الكثير من الأحلام التي تستطيع أن تحولها إلى حقيقة، فقط مع قليل من الصبر والسعي.

مالياً: تمر بأزمة مالية هذه الفترة، حاول أن لا تفقد أعصابك.

- حظك اليوم برج الثور:

عاطفياً: تحصل على إجازة قريبة من عملك، وستكون فرصة جيدة للتنزه مع شريكك.

مهنياً: حياتك جيدة على الصعيد المهني، ولديك خطط وأفكار تغير حياتك للأفضل.

مالياً:أحوالك المالية هذه الفترة في تقدم.

- حظك اليوم برج الجوزاء :

عاطفياً: حاول إدخال بعض التغيرات في حياتك العاطفية والاستمتاع بأقل الأشياء.

مهنياً:قد تنجح في إيجاد حل لأمر يشغل ذهنك منذ فترة.

مالياً:أنت شخص مصرف للغاية، حاول أن تدخر بعض الأموال.

- حظك اليوم برج السرطان:

عاطفياً: حاول السيطرة على أعصابك، وخاصة عند التعامل مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع إنجاز مهام العمل المتراكمة عليك، الأمر يحتاج فقط إلى قليل من التنظيم.

مالياً:أنت في حاجة إلى إعادة حسابتك من جديد والأطمئنان على أموالك.

- حظك اليوم برج الأسد :

عاطفياً: تحتاج إلى إضافة أجواء جديدة في علاقتك مع الشريك، لكي تكسر الملل.

مهنياً: قد يطلب منك أحد أصدقائك مشورة أو مساعدة في مشكلة ما، حاول أن تكون متعاونًا معه.

مالياً:حالتك المادية هذه الفترة في تأخر.

- حظك اليوم برج العذراء:

عاطفياً: أنت بحاجة للتقرب أكثر إلى شريك حياتك، لحل بعض المشاكل بينكما، واحذر من كثرة الشكوى.

مهنياً: تمر بحالة من التوتر والقلق، حاول ألا تفقد تركيزك، ولا تجعل هذا يؤثر عليك نفسيَا.

مالياً: حالتك المادية جيدة جداً هذه الفترة.

- حظك اليوم برج الميزان:

عاطفياً: نزهة عائلية مع شريكك سوف تجدد طاقتك، حاول الاستمتاع بها قدر الإمكان.

مهنياً: حاول البحث عن عمل جديد، فأنت ترهق نفسك وتخسر صحتك من أجل عملك.

مالياً: حاول أن تتأنى أكثر في صرف أموالك.

- حظك اليوم برج العقرب:

عاطفياً: عليك تغيير طريقة تعاملك مع الشريك، لضمان استمرار العلاقة بينكما.

مهنياً: تحصل على ترقية في العمل لمنصب أعلى، حاول أن تكون على قدر من المسؤولية.

مالياً: لديك حالة من التعسر في المال هذه الفترة، لا تقلق ستنحل قريباً.

- حظك اليوم برج القوس:

عاطفياً: يجب أن تقلل من العناد في علاقتك مع الشريك، فهذا لن يفيدك بشئ.

مهنياً: تنهي جزء كبير من أعمالك المهنية التي أجلتها لفترة طويلة.

ماليا:أمورك المادية هذه الفترة في تقدم ملحوظ عن ما سبق.

- حظك اليوم برج الجدى:

عاطفياً: مفاجأة غير متوقعة من شريكك، تسبب لك السعادة.

مهنياً: أنت مرهق جسديًا في الفترة الأخيرة، وتحتاج إلى الراحة لتتمكن من مواصلة عملك.

مالياً:لا تقلق بشأن قلة الأموال هذه الفترة، ستنحل قريباً.

- حظك اليوم برج الدلو:

عاطفياً: الأمور تسير على عكس ما كنت تتوقع، حاول أن تكون هادئًا وتتعلم من التجربة.

مهنياً: عليك أن تكون أكثر مسئولية في عملك، وتكون واضح ومحدد.

مالياً:حياتك المالية جيدة جداً ومرتفعة.

- حظك اليوم برج الحوت:

عاطفياً: عليك التوقف عن التردد وإضاعة الفرص، وأن تكون حاسمًا في قرارتك اليومية مع شريكك.

مهنياً: لا تجعل مشاكل العمل تؤثر على حياتك الشخصية، وابتعد عن التوتر.

مالياً:حاول أن تدخر بعض الأموال، فأنت مصرف جداً هذه الفترة.