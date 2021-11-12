الامارات | شخصيات من الخيال تتجوّل في «الشارقة للكتاب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات من الخيال تتجوّل في «الشارقة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتحوّل قاعات وردهات معرض الشارقة الدولي للكتاب إلى فضاء مفتوح للعروض الفنية تجمع الجمهور من الكبار والصغار، يقدمها فنانو أداء، وعارضون من مختلف بلدان العالم، يطلون بأزيائهم المدهشة ويقودون الجمهور إلى عوالم من الخيال، تتحرك فيها ساعات، وتحلق فيها المناطيد، حيث تتجول كل يوم شخصيات «ستيم بانك» بقاماتها العالية، والزخارف التي تزين وجوهها، فتستوقف الزوار ليلتقطوا معها صوراً، ويكملوا جولاتهم على الكتب والورش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news