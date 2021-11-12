الامارات | مخترعة صغيرة تشارك طلبة المدارس تجربتها ونجاحها

شكرا لقرائتكم خبر عن مخترعة صغيرة تشارك طلبة المدارس تجربتها ونجاحها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الكاتبة والمخترعة الصغيرة، جيتانجالي راو، الحائزة لقب طفلة عام 2020 من مجلة «تايم» الأميركية، لاختراعاتها التكنولوجية المبهرة، قصة نجاحها في عالم الاختراع والابتكار، في لقاء جمعها بمئات الطلبة من مدارس الإمارات ضمن فعاليات الدورة الـ40 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

وفي جوّ مليء بالحماس، تفاعل الطلبة مع المخترعة جيتانجالي، أثناء روايتها لبداية مسيرتها في عالم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إذ استعرضت عدداً من اختراعاتها المتنوعة، التي شملت جهاز «Tethys» الذي يمكنه التعرف إلى الرصاص وبعض السموم الأخرى في مياه الشرب، وتطبيق «Kindly» الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي للكشف عن التنمر الإلكتروني على مواقع الإنترنت المختلفة، حيث يسمح للمراهقين بكتابة كلمة أو عبارة لمعرفة ما إذا كانت الكلمات التي يستخدمونها تنمراً، ويتيح لهم تحديد ما يرسلونه. وشرحت جيتانجالي أثر هذه الاختراعات في المستقبل، مشيرة إلى خمسة معايير أساسية للانطلاق نحو النجاح في عالم الابتكار والاختراع، تتمثل في: الملاحظة، ثم العصف الذهني، ثم البحث، والبناء، والتواصل، إذ تشكّل مجتمعة سلسلة متواصلة في طريق الابتكار والاختراع.

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