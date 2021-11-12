الامارات | «الشارقة للكتاب» يثري مهارات الرسامين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للكتاب» يثري مهارات الرسامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصّصت فعاليات الدورة الـ40 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، للمرة الأولى في تاريخه، ركناً للرسامين والمصمّمين والمخرجين، يوفر لهم فرصة الاستفادة من ورش عمل وجلسات تعليمية وأخرى متخصصة لعرض الأعمال وتقييمها، ما يثري مواهبهم وإبداعاتهم.

وقالت الناشرة البريطانية كاثي أولميديلاس، التي تنشر كتب الأطفال منذ أكثر من 15 عاماً: «الركن يقدم يومياً مجموعة متنوعة من الجلسات التعليمية والندوات المتخصصة وورش العمل التدريبية، موفراً للمشاركين فرصة التواصل والتفاعل مع نخبة من الخبراء العالميين في هذا المجال والتعلم منهم».

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