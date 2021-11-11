لايف ستايل

حفل زفاف باريس هيلتون.. «هتلبس 10 فساتين وتخطط لإنجاب توأمين»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

باريس هيلتون

يحضر حفل زفاف باريس هيلتون، الأسطوري العديد من المشاهير، على رأسهم نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ووالدتها الإعلامية كريس جينر، نيكول وصوفيا وليونيل ريتشي، إذ تستعد كل من الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة، باريس هيلتون، ورجل الأعمال كارتر ريوم، اليوم، لهذا العرس الذي سيقام في قصر جدها الراحل في بيل إير.

ومن المقرر أن تظهر باريس بالعديد من الإطلالات المختلفة التي لا تجعلها تشبه من سبقوها من المشاهير، وذلك عقب حفل توديع العزوبية التي أقامته الشهر الماضي رفقة عريسها.

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مكان حفل زفاف باريس هيلتون

ويقام حفل زفاف باريس هيلتون، وفقًا لما ذكرته الـ «ديلي ميل» بقصر جدها الراحل في بيل إير، الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات بكاليفورنيا، إذ نقش في حديقته الأحرف الأولى من اسمهما في أحواض الزهور.

كما صُمم العديد من الألواح الخشبية التي يفترض أن تكون بمثابة حلبة للرقص، كما تغطي كامل الفناء الخلفي تقريبًا حتى حوض السباحة الأرضي.

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إطلالات مختلفة في حفل زفاف باريس هيلتون

وكانت الفنانة وعارضة الأزياء الشهيرة، باريس هيلتون، أكدت في برومو مسلسلها PARIS IN LOVE إنها خططت لإقامة حفل الزفاف 3 ليالٍ، وارتداء عشرة فساتين، كما أنها تخطط لإنجاب توأمين في المستقبل.

وبحسب ما أكدته صحيفة الـ «ديلي ميل»، حفل زفاف باريس هيلتون، سيكون حفلا أسطوريا، إذ يمتلك الزوجان سجل هدايا زفاف بقيمة 45000 جنيه إسترليني، من أحد المتاجر الشهيرة. 

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قصة حب باريس هيلتون

يذكر أن باريس وزوجها بعضهما البعض تجمعهما علاقة صداقة لمدة 15 عاما، قبل أن تتحول لقصة حب في 2019، بعدما قدم لها الأخير، خاتمًا صممه جان دوسيه، حفيد لويس كارتييه. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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