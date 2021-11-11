طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة كرة قدم رجالي في الدقهلية: «يحلمن بالمشاركة في الدوري الممتاز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قاد طاقم تحكيم نسائي بالكامل، مباراة كهرباء طلخا ونظيره المعصرة، بدوري الناشئين من مواليد 2003، والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح فريق طلخا.

ودار لقاء طلخا والمعصرة، ضمن منافسات دوري الناشئين من مواليد 2003، طاقم مكون من مروة المغربي ونجلاء فتحي مساعد أول وسلمى محسن مساعد ثاني، من منطقة الدقهلية لكرة القدم.

وقالت مروة المغربي، 20 عامًا، من مدينة المنصورة، حكم ساحة نسائي من منطقة الدقهلية، إن إدارة مباريات الناشئين تعامل معاملة عادية ولا يوجد فارق بينها وبين الكرة النسائية، نتعامل بلوائح وقوانين، ومع الوقت نكتسب خبرات أكثر وأكثر، ونصبح أكثر جرأة في التعامل مع اللاعبين، والأجهزة الإدارية والفنية في الملعب.

طاقم تحكيمي نسائي بالكامل

تخرجت «مروة» في كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، وبدأت كحكم راية في البداية منذ 5 أعوام، حتى اكتسبت الخبرات وصارت حكم راية مع حكام رجال إلى أن صارت حكم ساحة مع حكام راية نساء لتصبح المباراة بالكامل تدار بطاقم تحكيمي نسائي بالكامل.

تضيف «مروة» أنها ستبذل كل طاقتها من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بالمرأة المصرية ودورها الريادي في المجتمع، وأنها تأمل التحكيم في الدوري الممتاز.

إدارة مباريات الناشئين

وأضافت مروة المغربي، لم تكن أول مباراة لنا نديرها في دوري القسم الثالث للناشئين، موضحة أن الإبلاغ جرى من قبل المنطقة الفرعية بالدقهلية عن ميعاد المباراة، وندير مباريات الناشئين منذ أكثر من 5 سنوات، وأيضا ندير مباريات في الدوري الممتاز النسائي كل عام، ولكن هذه المرة طاقم كامل نسائي.

وتابعت أنها تحافظ علي لياقتها البدنية باستمرار بين التمرينات الخاصة واللياقة البدنية، حتى تحافظ مستواها البدني في الملعب.

«نحن طاقم تحكيم نسائي من منطقة الدقهلية، وحكمنا في الموسم الماضي عدة مباريات، أبرزها مباراة وادي دجلة والجونة، ومن المباريات القوية بدوري الممتاز النسائي»، موضحة أن الموسم الجديد بالدوري للكرة النسائية سيبدأ 25 نوفمبر الجاري.

الداعم الأول لـ«مروة»

الداعم الأول لـ«مروة» أسرتها في كل شيء سواء عند دخولها كليه التربية الرياضية أو اختيارها لتصبح حكم كتجربة مختلفة وجديدة في نطاق أسرتها.

الحكم مروة المغربي خطفت الأضواء في مباراة طلخا والمعصرة، في الظهور الأول للعنصر النسائي الموسم الجديد خلال طاقم الحكام، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي طلخا الرياضي.