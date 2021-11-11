فيروس RSV يضرب الأطفال بقوة.. «سريع الانتشار وبيعمل التهاب في الحنجرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، وحدوث العديد من التقلبات الجوية، وتباين درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، تنتشر الأمراض الفيروسية والتنفسية خاصة بين الأطفال، بسبب ضعف مناعتهما، وعدم قدرتهم على الالتزام بالإجراءات اللازمة والاحترازية، ولم يتوقف الأمر على فيروس الكورونا المتفشي، فهناك العديد من الفيروسات التي تضرب الأطفال بقوة.

فيروس RSV معدي وسريع الانتشار

وخلال الساعات القليلة الماضية، تداولت العديد من الأمهات، عبر مجموعاتهن الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات عن فيروس RSV، الذي يستهدف الأطفال بقوة، إذ ينتشر من خلال الرذاذ بسرعة كبيرة بين الأطفال.

حقيقة فيروس RSV

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس RSV، موجود بالفعل ومنتشر بين الأطفال من وقت سابق: «الفيروس ده موجود من بدري، وبينتشر بين الأطفال خصوصًا في الخريف، وبتصيب الأطفال وخصوصا الأطفال الرُضع».

وأشار «الحداد» خلال حديثه لـ«هُن» أن فيروس RSV التنفسي يدخل إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم، وينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي، كما يمكن أن يعيش لعدة ساعات على الأشياء الصلبة والأسطح، ويؤدي لالتهاب الحنجرة والشُعب الهوائية.

كيف ينتقل فيروس RSV للجسم؟

وينتقل الفيروس من خلال المصافحة، أو الرذاذ، إذا لمست فمك أو أنفك أو عينيك، ويستهدف عادًة أصحاب المناعة الضعيفة.

أعراض فيروس RSV

سيلان الأنف

الاحتقان

السعال الجاف

الحمى الخفيفة

التهاب الحلق

العطس

الصداع

يمكن أن تزيد الأعراض حال تدهور الفيروس إلى

نقص أكسجين

حرارة عالية

صعوبة في التنفس

وجود بلغم في الصدر

كحة مستمرة

صعوبة في الرضاعة.

الوقاية من فيروس RSV

على الرغم من عدم وجود لقاح لهذا الفيروس، إلا أن هناك العديد من الاجراءات الوقائية التي يمكن الاعتماد عليها، على النحو التالي:

الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر.

تجنب التعرض للمرض.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

الحد من مخالطة الطفل للأشخاص المصابين بالحمى أو الزكام.

لحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

تعقيم وتطهير الأسطح والطاولات ومقابض الأبواب بانتظام.