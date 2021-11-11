فيروس RSV يضرب الأطفال بقوة.. «سريع الانتشار وبيعمل التهاب في الحنجرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة
مع دخول فصل الشتاء، وحدوث العديد من التقلبات الجوية، وتباين درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، تنتشر الأمراض الفيروسية والتنفسية خاصة بين الأطفال، بسبب ضعف مناعتهما، وعدم قدرتهم على الالتزام بالإجراءات اللازمة والاحترازية، ولم يتوقف الأمر على فيروس الكورونا المتفشي، فهناك العديد من الفيروسات التي تضرب الأطفال بقوة.
فيروس RSV معدي وسريع الانتشار
وخلال الساعات القليلة الماضية، تداولت العديد من الأمهات، عبر مجموعاتهن الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات عن فيروس RSV، الذي يستهدف الأطفال بقوة، إذ ينتشر من خلال الرذاذ بسرعة كبيرة بين الأطفال.
حقيقة فيروس RSV
ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن فيروس RSV، موجود بالفعل ومنتشر بين الأطفال من وقت سابق: «الفيروس ده موجود من بدري، وبينتشر بين الأطفال خصوصًا في الخريف، وبتصيب الأطفال وخصوصا الأطفال الرُضع».
وأشار «الحداد» خلال حديثه لـ«هُن» أن فيروس RSV التنفسي يدخل إلى الجسم من خلال العينين أو الأنف أو الفم، وينتشر بسهولة عبر الهواء من خلال الرذاذ التنفسي، كما يمكن أن يعيش لعدة ساعات على الأشياء الصلبة والأسطح، ويؤدي لالتهاب الحنجرة والشُعب الهوائية.
كيف ينتقل فيروس RSV للجسم؟
وينتقل الفيروس من خلال المصافحة، أو الرذاذ، إذا لمست فمك أو أنفك أو عينيك، ويستهدف عادًة أصحاب المناعة الضعيفة.
أعراض فيروس RSV
سيلان الأنف
الاحتقان
السعال الجاف
الحمى الخفيفة
التهاب الحلق
العطس
الصداع
يمكن أن تزيد الأعراض حال تدهور الفيروس إلى
نقص أكسجين
حرارة عالية
صعوبة في التنفس
وجود بلغم في الصدر
كحة مستمرة
صعوبة في الرضاعة.
الوقاية من فيروس RSV
على الرغم من عدم وجود لقاح لهذا الفيروس، إلا أن هناك العديد من الاجراءات الوقائية التي يمكن الاعتماد عليها، على النحو التالي:
الحرص على غسل اليدين بشكل متكرر.
تجنب التعرض للمرض.
تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
الحد من مخالطة الطفل للأشخاص المصابين بالحمى أو الزكام.
لحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.
تعقيم وتطهير الأسطح والطاولات ومقابض الأبواب بانتظام.