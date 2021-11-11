كورونا اليوم: مرض وحيد يمنع الإصابة.. والكشف عن جسم مضاد يحمي من المتغيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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-مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا

توصلت دراسة أجرتها جامعة "كوليدج لندن" ونشرت في مجلة "نيتشر"، إلى أن الإصابة السابقة بنزلات البرد يمكن أن توفر حماية داخلية لبعض الأشخاص ضد فيروس كورونا.

وكشفت أن بعض الأفراد يتخلصون من الفيروس بسرعة بسبب الاستجابة المناعية القوية من الخلايا التائية الموجودة لديهم. وقال العلماء إن البحث الجديد يظهر على ما يبدو أن التعرض لنزلات البرد اليومية يمكن أن يمنح بعض الأفراد الوقاية ضد الفيروس، بحيث يكون نظام المناعة لديهم مستعداً للدفاع ضد المرض بسرعة أكبر، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-علماء يكتشفون جسماً مضاداً يحمي من متغيرات كورونا الجديدة

حدد العلماء جسمًا مضادًا يمكنه حماية الناس من فيروس كورونا ومتغيراته وأنواع أخرى من الفيروسات التاجية، ويعمل الجسم المضاد DH1047 عن طريق الارتباط بخلايا الفيروس وتحييدها ومنعها من التكاثر، وهو فعال في منع العدوى والمساعدة في علاج شخص مصاب بالفعل بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال فريق البحث في جامعة نورث كارولينا وجامعة ديوك، إنهم وجدوا قطعة أساسية يمكن أن تساعد في مكافحة الوباء الحالي وتفشي الفيروس في المستقبل، وأن هذا الجسم المضاد لديه القدرة على أن يكون علاجيًا للوباء الحالي ويمكن أن يكون متاحًا أيضًا لمنع تفشي المرض في المستقبل.

-الصحة العالمية تكشف عن أحدث تحورات فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه حتى الآن، تم تحديد أربع سلالات فقط لفيروس كورونا بوصفها تحورات مثيرة للقلق، وهي: ألفا وبيتا وغاما ودلتا.

وأوضحت المنظمة، أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار يُفيد بالإبلاغ عن أي تحور جديد أو سلالة فرعية جديدة في أي بلد.

أشارت إلى أن اللقاحات فعالة في مكافحة تحورات الفيروس، موضحة أن البلدان ذات معدلات التطعيم المرتفعة تشهد انخفاضًا في حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19، ولكن يجب دائمًا تقديم اللقاحات إلى جانب الالتزام بالتدابير الوقائية الأخرى، وفقًا لما نشره موقع "روسيا ليوم".