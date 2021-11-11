من "ماما دهب لزيزو نتانة".. أشهر عربات الطعام في شوارع القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

لا تستعجب إذا مررت بشوارع القاهرة يوما، ورأيت أسماء مثل "زيزو نتانة والجحش"، لأنها في الحقيقة أسماء لعربات طعام شهيرة، أصبحت ذات صيت واسع. وفي إطار ذلك نستعرض أشهر عربات الطعام.

- الجحش:

اكتسب مطعم الجحش المتخصص في بيع الفول والطعمية منذ أكثر من 30 سنة، شهرة كبيرة بين منافسيه، وأصبح يتردد عليه عدد كبير من نجوم الفن والسائحين، ومن أكثر ما أكسب العربة صيتاً هو وضع صاحبها صورة لعدد من الحمير الصغيرة في الخلفية بجوار صورته، وأصبح صاحبها يمتلك محلا الآن، ولكنه ظل محتفظا بالعربة التي كانت مصدر رزقه وشهرته.

ويبدأ سعر السندوتش الفول والطعمية من 3 جنيهات، وطبق الفول بجانبه العيش والسلاطات بـ 10 جنيهات.

العنوان: 3 شارع عبد المجيد اللبان متفرع من شارع بورسعيد الحلمية السيدة زينب.

- ماما دهب( قصة كفاح وتكريم):

اكتسبت ماما دهب صاحبة عربة الكبدة في وسط البلد ذات الـ45 عاماً شهرة كبيرة بعد ما تداول رواد السوشيال الميديا العديد من الفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقدم الأكل لزبائنها بكل حب وابتسامة، ولم تكتف عند ذلك بل قدمت النصائح للفتيات المراهقات، لذلك أطلق عليها زبائنها "ماما دهب".

وبدأت دهب غريب قصة كفاحها من عام 2002، بعد حصولها على بكالوريوس تجارة خارجية، وبدأت في مساعدة والدتها على عربة المأكولات حتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الأدارية عام 2009.

العنوان: ممر قصر النيل، وسط البلد

- زيزو نتانة:

من أشهر المحلات المتخصصة في عمل سندوتشات الكبدة والسجق، بدأ حياته بعربة عام 1962 وتطورت بعد ذلك إلى محل كبير، وكان يحتوي المنيو على صنفين فقط وهما الكبدة والسجق، إلى أن أصبح متخصصا في المشويات والكريب والسندوتشات.

واشتهر المحل على نطاق واسع في مصر وخارجها وأصبح يتردد عليه نخبة كبيرة من الفنانين والإعلاميين، واستضافته الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة".

وتبدأ أسعار السندوتشات من 13 جنيه سعر الكبدة والسجق، الشاورما السوري بـ30 جنيه.

العنوان: 1 ميدان أبو الفتوح ش البنهاوي أمام بوابات المعز من شارع الجيش قرب ميدان باب الشعرية.

- بحة:

هو من أقدم وأشهر المسامط الشعبية في مصر، يقدم جميع فواكه اللحوم أو ما تشتهر باسم "السمين" منذ أكثر من 100 سنة، بدأ حياته بعربة صغيرة في حي السيدة زينب حتى طور نفسه وأصبح لديه محل كبير، ولكنه ظل محتفظاً بالعربة فهو يعتبرها مصدر رزقه ووش السعد عليه.

ويحتوي طبق مشكل اللحوم على ممبار وكفتة وكلاوي ولحمة محمرة وكبدة، ويتكون طبق مشكل الحلويات، من طحال وفشة ولسان وممبار وكبدة ولحمة محمرة، وتتراوح أسعاره من 50 إلى 80 جنيها، تختلف حسب الحجم.

العنوان: الناصرية، السيدة زينب