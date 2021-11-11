هذا المشروب يخفض ضغط الدم بعد كوب واحد من تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ارتفاع ضغط الدم ليس حالة قاتلة في حد ذاتها، لكنه يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب المزمنة أو طويلة المدى مثل مرض الشريان التاجي أو أمراض الشرايين الطرفية أو النوبة القلبية والسكتة القلبية فى بعض الحالات.

وقد يكون تأثيره غير محسوسًا في العادة للعين، ويمكنك خفضه عن طريق شرب كوب "واحد" من مشروب إفطار شهير، وفقًا لموقع express.

على الرغم من أن ضغط الدم يتقلب على مدار اليوم، إلا أن ارتفاعه باستمرار يتسبب في تصلب الجدران وانقباضها، ما يجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويمكن للقرارات الغذائية أن تخفض ضغط الدم المرتفع بشكل فعال، مع وجود عناصر محددة تُظهر أنها تخفض القراءة العالية، وتبين أن عصير البرتقال وهو عنصر أساسي في وجبة الإفطار، ويخفض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول كوب واحد، في دراسة نشرت في مجلة SpringerLink.

كان الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم تأثير عصير البرتقال الذي يحتوي على محتوى طبيعي من الهسبريدين، وعصير البرتقال الغني بهسبريدين على ضغط الدم، وهو مركب نباتي موجود في الحمضيات مثل عصير البرتقال، وتم ربط المركب بتخفيضات ضغط الدم في العديد من الدراسات.

بالنسبة للدراسة، تلقى المشاركون نصف كوب يوميًا من مشروب عصير البرتقال أو عصير البرتقال المخصب بهسبريدين لمدة 12 أسبوعًا، ووجدوا أن جرعة "واحدة" نصف جرام من عصير البرتقال المخصب بهسبريدين تقلل من ضغط الدم الانقباضي، مع "تغييرات أكبر بعد العلاج المستمر".