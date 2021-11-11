منها الطماطم المعلبة.. 5 أطعمة شهيرة تخفي سكرا بداخلها أكثر مما تعتقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يأكل الكثير من الناس العديد من الأطعمة ظناً منهم أنها خالية من السكر ولا تسبب ضرراً كبير لصحتهم، ولكن الحقيقة عكس ذلك.

نعلم جميعاً أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر، لكن الكثيرين لا يدركون أن علبة الطماطم المعلبة تحتوي على ما يصل إلى 20 جرامًا من السكر.

وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي تخفي بداخلها كمية كبيرة من السكر، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "brightside" الأمريكي.

1- الزبادي بالفواكه:

يعتقد الكثير من الناس أن الزبادي آمن ولا يوجد منه أي ضرر، ولكن ذلك يعتمد على النوع الذي تشتريه، على سبيل المثال، غالبًا ما تحتوي أصناف الفاكهة الموجودة فيه على سكر مضاف أكثر من المتوقع، ما يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل الصحية.

2- عصير الفاكهة:

يحتوي عصير الفاكهة على بعض الفيتامينات والمعادن، ومع ذلك، عند اختياره، يجب أن يكون مُصنَّفًا بـ 100٪ عصير فواكه، حيث يمكن أن يكون محلاة بالسكر بجرعة كبيرة وقليل جدًا من الألياف.

3- الطماطم المعلبة:

نعتقد جميعاً أن الشوربة التي نشتريها من الماركت ستكون مزيجًا صحيًا من الماء والخضروات المغذية والمفيدة لصحة، ولكن ستلاحظ أن محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يعطي فعليًا كمية السكر اليومية المطلوبة، وهذا شائع في الصلصات التي أساسها الطماطم، حيث يستخدم السكر لموازنة حموضة الطماطم.

4- تتبيلة السلطة الخالية من الدسم:

تحتوي تتبيلات السلطة على نسبة قليلة من الدهون والسعرات الحرارية وعلى كميات متزايدة من السكر، وتحتوي ملعقتين كبيرتين من تتبيلة السلطة على نحو 7 إلى 10 جرامات من الدهون المضافة.

لذا يوصي الخبراء بعمل تتبيلة السلطة في المنزل، للتأكد من عدم وجود السكريات المضافة أو المواد الحافظة أو غيرها من المكونات غير الصحية.

5- الكاتشب:

يحتوي الكاتشب على خليط من النكهات الحلوة والحامضة، لذلك، فإن ملعقة واحدة منه تعادل وضع ملعقة سكر في فمك، حيث تحتوي معظم زجاجات الكاتشب التجارية على ما يقرب من 4 جرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز، والتي أثبتت الدراسات أنها تسبب السمنة وأمراض القلب.