طبيبة تغذية توضح خطورة «الجبنة القريش» على مرضى السكري

القاهرة - سمر حسين - صحة

«السكري» أحد أشهر أمراض العصر التي يحتاج صاحبه إلى تناول أنواع معينة من الطعام من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم، وبنسب معتدلة دون الإفراط للحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم.

وفي ظل الاهتمام بهذا الشأن يشاع بين بعض المصابين بمرض السكري عن وجود خطورة كبيرة للجبنة القريش على مرضى السكر، وضرورة تناولها في ميعاد معين حتى لا تسبب في رفع مستويات السكر في الدم، الأمر الذي توضحه «هن» خلال السطور التالية.

خطورة الجبنة القريش على مرضى السكري

أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن الجبنة القريش لا تمثل أي خطورة لمرضى السكر، بل تعتبر من ضمن الجبن المفيدة لعدم احتوائها على أي دهون، مضيفة أن الوقت المناسب لتناول الجبنة القريش في وجبة العشاء التي عادة تكون زبادي أو جبنة قريش، ويمكن إضافة الجرجير أو الفلفل الرومي.

أكلات مفيدة لمرضى السكر

ونصحت استشاري التغذية العلاجية بالاعتماد على الكيتو بروتين وخضار، والأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي، لأنها تساعد على تقوية المناعة مثل البرتقال، وتناول الحلويات التي تحتوى على أوميجا 3 والمكسرات مثل الكنافة بالبندق أو الفستق أو اللوز، متابعة أن من الفوائد التي تعود على مرضى السكر تناول الحبوب الكاملة والبروتين وشرب كميات كبيرة من الماء والتقليل من الحلويات، وممارسة الرياضة.

كما تحتوى الفاصوليا على مكونين مفيدين لمرضى السكر مثل الألياف والبروتين، ويهضم الجسم الألياف والبروتين بشكل أبطأ، مما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتعتبر نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكنها تحسين صحة القلب، وتقليل الالتهاب، كما أن السمك مصدر غني بالبروتين.