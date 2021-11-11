متابعة الإشعارات ومقارنة الأسعار.. 7 نصائح للاستفادة من عروض الـ بلاك فرايدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

انطلق موسم التخفيضات المعروف بـ"بلاك فرايدي"، والذي تشهد فيه المولات والمحلات التجارية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المنتجات بعد التخفيضات خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وفي هذا الإطار نستعرض فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في التخطيط لتحقيق أقصى استفادة من مجموعة الخصومات الكبيرة، في موسم البلاك فرايدي، وفقًا لموقع thebalance.

-تحقق من الإعلانات

سيساعدك التحقق من الإعلانات مبكرًا في تنظيم يومك حتى تتمكن من توفير الوقت مع الاستفادة من المبيعات المبكرة.

-تحقق من التطبيقات

ضع في اعتبارك تنزيل تطبيقات التسوق المميزة لديك للحصول على معلومات مبكرة عن الخصومات، فتقدم بعض التطبيقات إشعارات فورية، ما يمنحك إشعارًا فوريًا بالمبيعات.

-مقارنة الأسعار

قارن الأسعار للتأكد من حصولك على أفضل سعر، خاصةً للسلع الأعلى سعرًا، فيمكنك استخدام تطبيقات مقارنة الأسعار مثل RedLaser وShopSavvy، وكلاهما يسحب معلومات الأسعار من العديد من المتاجر لمساعدتك في العثور على أقل سعر.

-ابحث جيدًا عن المنتج قبل الشراء

عندما تكتشف العناصر التي ترغب في شرائها، ابحث عن تقييمات لعلامات تجارية مختلفة حتى لا تتفاجأ بالجودة، واكتشف أهم العناصر لهذا الموسم حتى تعرف المنتجات التي يصعب الحصول عليها، فبهذه الطريقة، يمكنك ترتيب أولوياتك.

-ابحث عن سياسات البيع

ابحث عن سياسات الإرجاع والاستبدال لكل مكان تسوق، وافهم أنواع المنتجات التي يمكنك إرجاعها، والحد الزمني للإرجاع، وما إذا كنت ستحتاج إلى تقديم إيصال، ستحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كان يمكنك إرجاع المنتجات نقدًا، أو ما إذا كان سيتعين عليك الحصول على ائتمان من المتجر أو بطاقة هدايا.

-أولويات الشراء

إذا كنت تبحث عن العناصر الأكثر رواجًا في الموسم، ففكر في إعطائها الأولوية للشراء أولاً، لأنها قد تنفذ بسرعة، لذا خطط ليومك وفقًا للمبيعات التي تريد الحصول عليها.

-التحقق من توفر المنتج

تحقق من موقع الويب أو التطبيق الخاص بالمتجر لمعرفة ما إذا كان المنتج متاحًا مسبقًا.