7 حيل معتمدة في الإعلانات التجارية تمنح الأطعمة مظهرا مغريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بمجرد أن نشاهد إعلانات الأطعمة والمشروبات في التليفزيون، يتبادر في أذهاننا سؤالا، وهو ما السر وراء الشكل الرائع والشهي لهذه الأطعمة.

وهناك العديد من الحيل التي يلجأ إليها المعلنون ليظهروا لنا ألوان الطعام والشراب في الإعلانات التجارية بأفضل الأشكال، نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع "برايت سايت".

1. حشو البرجر بالإسفنج وأعواد الأسنان:

لجعلها تبدو جيدة، فإن إحدى التقنيات المستخدمة هي إذابة الجبن بشيء يمنحها الحرارة، مثل مجفف الشعر، كما يضعون الإسفنج على البرجر لمنحه مزيدًا من الطول واستخدام أعواد الأسنان لتثبيت المكونات في مكانها، أما اللمسة الأخيرة هي الزيت، لكى يخلق الوهم بأن اللحم مطبوخ وطازج.

2. الآيس كريم هو في الواقع البطاطس المهروسة وبلسم الشعر:

يمكن أن يكون الآيس كريم أحد أكثر الأطعمة المجهدة أثناء التصوير، حيث يتفكك قبل أن تجد اللقطة المثالية، ولكن لتجنب الذوبان، وجد المصورون المحترفون طريقة للتعامل معها على مدار الساعة، ويتم استبدال الآيس كريم بالبطاطس المهروسة الممزوجة ببلسم الشعر والملون، ما يمنحه مظهراً أقرب ما يكون للواقع.

3. الدخان الذي تراه من الطعام الساخن ناجم عن سدادة قطنية وُضعت في الميكروويف:

تعد من أكثر الطرق المستخدمة لمنحنا انطباعاً بأن الطعام طازج، هو تسخين سدادة قطنية في الميكروويف ووضعها خلف الطعام، لترى الدخان يتصاعد.

4. احتواء المشروبات الغازية المنعشة على ثلج مزيف:

يذوب الجليد الموجود في المشروبات في غضون دقائق، لذلك يوصى باستخدام مكعبات ثلج مزيفة لتجنب هذه المشكلة.

5. يتحول لون الدجاج إلى البني الذهبي بفضل المنظفات:

دائماً ما يكون مظهر الدجاج المُعد في الفرن مغرياً وتحرص الصور التجارية على أن نلاحظ ذلك، ويقوم مصممي الإعلانات بتجفيف الطعام النيء بالمناديل، وإزالة أي سائل قد يحتويه الجلد بحيث يمكن تحقيق تأثير مقرمش لاحقًا، ثم حشوها بالمناديل لمنحها حجمًا أكبر ولجعلها لا تبدو نحيفة، وإغلاقها بالإبر ، وربط الأجنحة بالجسم وساقيها معًا، وبعد ذلك ، وضعه في الفرن حتى يصبح قوامه بنيًا، وخلط المنظفات مع الصبغة للحصول على لون ذهبي لامع.

6. رش الفاكهة بالماء والجلسرين لكي تبدو طازجة:

كلما كانت الفاكهة طازجة أكثر، كانت صحية أكثر ومظهرها مثيراً للشهية، ولتحقيق ذلك، يقوم المصورون غالباً بمزج 50% من الماء و50% من الجلسرين في زجاجة ببخاخ، ويقومون برش المحلول على الفواكه قبل تصويرها، والهدف من استخدام الجلسرين هي منع تبخر القطرات بسرعة، بل تبقى كما هي حتى يتم غسلها.

7. استبدال الحليب بالغراء:

رغم أن الصور التجارية لأوعية الحليب المليئة بحبوب الإفطار والفواكه جذابة المظهر، إلا أنك في الواقع لن ترغب أبداً في تناول أي منها، ولو قدمت لك مجاناً.

فقد كشف أحد المصورين الحيلة الأكثر استخداماً في تصوير هذا النوع من الطعام، والتي تتمثل أولاً بصنع عجينة بسيطة من الدقيق والماء كقاعدة لملء الوعاء، وبعد ذلك، يضاف إليه الغراء الأبيض بدلاً من الحليب، حتى لا تغرق الحبوب وتترهل فتلتصق ببعضها البعض، وهذا ما يمنح المصور وقتاً أطول لاصطياد اللقطة المثالية.