قبل الشتاء.. 5 فيتامينات ضرورية احرص على تناولها لتقوية مناعتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

خلال الشتاء، يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض الموسمية من نزلات البرد للأنفلونزا وغيرها، لذا فمن الضروري تناول الفيتامينات التي يحتاجها الجسم قبل الشتاء لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "express".

1. فيتامين د:

يعتبر فيتامين د الموجود في البيض والأسماك والدجاج وزيت كبد سمك القد، هو أحد أهم الفيتامينات، حيث يلعب دورًا مهما في تقوية جهاز المناعة لديك. لذا فإن أفضل مصدر لهذا الفيتامين هو التعرض لأشعة الشمس.

2. فيتامين سي:

من أهم الفيتامينات التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، وهو مضاد قوي للأكسدة ويشترك في العديد من الإنزيمات في أجسامنا.

3. فيتامين هـ:

هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى أيضًا، ويعتبر اللوز والفول السوداني والبندق وبذور عباد الشمس مصادر غنية لهذا الفيتامين.

4. المغنيسيوم والزنك:

إلى جانب فيتاميني D وC، يعتبر المغنيسيوم والزنك من المعادن التي تلعب دورًا مهمًا، إذ يساعد في تحويل فيتامين د إلى شكله النشط القابل للاستخدام، والزنك له تأثير مضاد للالتهابات في أجسامنا، وتقوية الجهاز المناعي.

5. السيلينيوم:

للسيلينيوم تأثير قوي على الجهاز المناعي، بما في ذلك القدرة على إبطاء استجابات الجسم المفرطة النشاط لأنواع معينة من السرطان، ويوجد في الثوم والبروكلي والسردين والتونة والشعير.