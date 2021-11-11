طفلة في حجم عقلة الإصبع تنافس أبطال ماراثون الدراجات: «بتسوق من غير ما تمسك العجلة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطغى المواهب أحيانًا على الأطفال، فيبدأون في سن مبكرة تنمية تلك المواهب بمختلف الرياضات المختلفة، مثل القراءة والحساب وغيرهما من الأمور الحياتية، وهو ما ينطبق على الطفلة ديزي آدامز، التي استطاعت في خلال سنتين فقط من عمرها أن تنافس الكبار، وتتفوق عليهم في لعبة الدراجات الهوائية، وكذلك القيام بحركاتها الغريبة والخطيرة، بحسب ما نشر«ديلي ميل».

تفاصيل قصة الطفلة ديزي

«ديزي آدامز»، طفلة إنجليزية لم تتجاوز سن الرابعة من عمرها؛ تتنافس مع أبطال رياضة الدراجات في السرعة والتوازن والقيام بحركات بهلوانية؛ إذ قامت بقيادة دراجتها بدون أن تتوقف مسافة 47 ميََلا، ما يعتبر إنجازًا لأبطال ماراثون للدرجات.

وقعت ديزي في عشق قيادة الدراجات، وهي في عمر الـ20شهرََا قبل أن تتعلم قيادة الدراجة الثنائية لمن هم في عمر العامين؛ سيطر هذا العشق عليها تمامََا من خلال مشاهدتها لأطفال في سن أكبر منها يقودون دراجات، فطلبت من والديها هيلين وروبرت شراء دراجة خاصة بها؛ في البداية قام الأبوان بشراء دراجة مستخدمة سابقََا؛ إلا أن الطفلة عشقتها ولم تتركها لحظة.

مهارات الطفلة في قيادة الدراجات

وبعد عدة أشهر تمكنت الطفلة من اكتساب مهارات واحتراف القيادة بتوازن مع القيام بحركات بهلوانية يصعب على الكبار أدائها، ومايشغل والدتها أنها لست فقط صغيرة السن؛ بل وصغيرة الجسد طولها 97 سم، إذ استطاعت هذه الطفلة الرياضية أن تقود الدراجات الجبلية، وتجتاز بها المنحدرات والطرق الوعرة بتوازن ثابت دون إمساك الدراجة بيدها لفترة من الوقت، كما أنها قامت بالفعل بقيادة الدراجة دون توقف مسافة47 ميلََا من بريستول إلى باث.