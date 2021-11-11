ورق عنب وفلفل بالسي فود آخر تقاليع المحشي.. طريقة وخطوات التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بين محشي الكوسة وورق العنب والفلفل اختلفت الأذواق، ولكل شخص ذوقه في الخلطة المفضلة، إلا أن الشيفات في المطبخ ما توجد لديهم كلمة السر الذكية، لإضافة وابتكار أنواع مختلفة منه، والتي آخرها محشي الـ«سي فود».

يعد المحشي طبق رئيسي في مصر

وتتعدد حشوات المحشي من دولة لأخرى، إذ يجرى حشوه في مصر بالأرز، بينما في بعض البلاد العربية الأخرى مثل سوريا توضع اللحمة المفرومة بدلا من الأرز، إلا أن محشي الـ«سي فود» يعد آخر تقاليع إعداده.

وكشف الشيف أشرف توفيق، عن طريقة عمل المحشي بالسي فود، وذلك خلال فيديو نشرتها صفحة قناة «العربية» الإخبارية عبر موقع «فيس بوك»، قائلا: «بالنسبة للورق العنب والفلفل السي فود بنجيب ورق العنب من السوق أخضر، ونغسله غسلة حلوة من الرمل والحاجات اللي بتبقى فيه ونسلقه، ونحط ليمون عشان ميضيعش طعم المزازة في ورق العنب».

وتابع: «ونفس الفكرة في ورق العنب تتعمل مع الفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، بنحطهم على الجريل ياخدوا طريقة المشوي بس».

خلطة السي فود

وعن خلطة السي فود، قال الشيف أشرف توفيق: «نقطع بصل قطع صغيرة مع فلفل أيضا قطع صغيرة، ويتم تشويح البصل مع الثوم والفلفل، ونضع أيضا الطماطم قطع صغيرة، ونقطع الجمبري قطع صغيرة ليتم حشو المحشي بسهولة».

وواصل: «بنعمل الصوص بتاع المحشي عبارة عن عصير طماطم، وتشوح مع فص ثوم، وبعد ترصيص المحشي في الحلة يتم وضع الصوص به، وتسويته على النار 5 دقائق ثم إدخالها في الفرن لمدة 10 دقائق لتقديمها بعد ذلك في طبق التقديم على شكل هرمي».