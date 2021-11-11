11 خطوة لتعليم الأطفال تحمل المسؤولية: لابد من ترديد مقولة مهمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات عن الطرق المناسبة التي تساعد طفلها على تحمل المسؤولية في عمر مبكر، كونها من الأمور المهمة التي يجب الانتباه إليها، لتربية جي واثق من نفسه، واكتساب الطفل عددًا من المهارات تعمل على تحسين شخصية الطفل.

قدمت نورهان سيد، مقدمة برنامج البنزينة، مجموعة من الخطوات التي تساعد على تنمية مهارات الطفل، كما ذكرتها خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز».

كتالوج تدريب الأبناء على مهارات تحمل المسؤولية

تدريب الأطفال من مرحلة المراهقة الاعتماد على النفس في بعض الأشياء، حتى تتطور مهاراته سريعا.

تحمل المسؤولية في مهام المنزل، مثل ترتيب الغرفة أو وضع الملابس في أماكنها، ومساعدة نفسه من صغره.

الابتعاد عن أسلوب الأمر في الطلبات المختلفة، والاعتماد على أسلوب التفاهم.

تعليم الطفل تحمل المسؤولية من خلال ترديد مقولة في المنزل «بيتنا مسؤوليتنا كلنا».

على الآباء تحمل المسؤولية أمام أولادهم مما يساعد على تشجيعهم.

أن يعتاد الطفل على محاولة حل مشاكله، ولا يعتاد الآباء على التدخل لحل المشاكل بسرعة، ولكن أن يقتصر دور الآباء على المساعدة.

دور الآباء إشرافي على الطفل.

تنظيم الوقت باستمرار للطالب مما يساعده على تحمل المسؤولية.

تعليم الأطفال كيفية الادخار مما يساعده على التطوير ماديا بعد سن معين.

على الآباء وضع حدود لمتطلبات الطفل المختلفة حتى لايعتاد على الاستجابة لمختلفة متطلباته.

على الآباء توفير مناخ آمن في المنزل للأبناء، وأن يكونوا قدوة في التعامل ليتأثر بهم الأبناء، ويكتسبون صفاتهم.