بعد خلافات والدها.. ميجان ماركل تعود لـ السجادة الحمراء مع الأمير هاري (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت في الفترة الأخيرة خلافات بين دوقة ساكسس «ميجان ماركل» ووالدها توماس ماركل الذي كان يلاحقها إلا أنها التزمت الصمت واختفت عن الأنظار لفترة هي وزوجها الأمير هاري ولم ترد على تصريحات والدها في حقها، وبعد أشهر من الخلافات عادت ماركل لتفاجئ الجميع بقوتها وجمالها وتخطف الأنظار إليها هي وزوجها، وعادت أيضا إلى السجادة الحمراء التي تعشقها، مرتدية فستان من اللون الأحمر خطف الأنظار إليها.

ماركل تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

عادت دوقة ساكسس «ميجان ماركل» البالغة من العمر 40 عاماً بعد أشهر من الخلافات مع والدها قررت فيها الابتعاد عن الأضواء، لتثبت قوتها وعدم تأثرها بتلك المشاكل التي دارت بينها وبين والدها، وظهرت بجانب الأمير هاري زوجها البالغ من العمر 37 عاماً في حفل تحية الحرية «Slute to freedom» المقام في نيويورك، وذلك وفقاً لمجلة «et online».

أما هاري فقد تحدث عن المعلومات المضللة الموجودة على الإنترنت بخصوص زوجته وقال «المشكلة لم تنشأ على وسائل التواصل الاجتماعي لذلك لا يجب أن تكون متصلا بالانترنت حتى تتأثر بها»، واستمر في الحديث عن والدته الأميرة ديانا التي مازال متعلقا بها حتى الآن وكيف كان الصحفيين السبب في وفاتها في حادث السير الذي حدث في فرنسا عام 1997.

فستان ميجان ماركل الذي خطف الأنظار

ارتدت ماركل فستان أحمر برقبة على شكل «V» من تصميم Carolina Herrera كجزء من مجموعة Wes Gordon لخريف 2022 وإضافة بروش مصنوع على شكل نبات الخشخاش الذي يستخدم لإحياء ذكرى المحاربين القدامى الذين خدموا المملكة المتحدة.

أما هاري فقد ارتدى بدلة سوداء رائعة أضاف إليها دبابيس خدمته عندما كان في الجيش الوطني البريطاني وأضاف على طية البلدة بروش الخشخاش هو الآخر، تعبيراً عن احترامهما لقتلى الحروب.