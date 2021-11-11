الامارات | تعلّق بشجرة هرباً من الفيضانات فأنقذته الشرطة الأسترالية بعد 6 ساعات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعلّق بشجرة هرباً من الفيضانات فأنقذته الشرطة الأسترالية بعد 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الشرطة أنقذت رجلا اضطر إلى التعلق بشجرة لأكثر من ست ساعات بعدما جرفت مياه الأمطار سيارته بعيدا عن الطريق في ولاية الإقليم الشمالي النائية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) أمس، إن الرجل (33 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود في منطقة أليس سبرينجز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار على مدى 24 ساعة.

وأضافت الإذاعة الأسترالية نقلا عن الشرطة أن خدمة الإطفاء استغرقت أكثر من ستة ساعات، لتجنب تعريض الآخرين للخطر، حتى أنقذته الشرطة.



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