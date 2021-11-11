أغرب عادات الزواج حول العالم.. أبرزها منع الاستحمام لـ3 أيام وضرب العريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حفل الزفاف من المناسبات المهمة التي تمر على الأشخاص، وتختلف عادات وتقاليد الزواج في العالم من بلد إلى أخرى، بداية من تحضير حفل الزفاف وملابس العروس والعريس ومكان الزفاف، ولكننا نجد في بعض البلاد طقوسا غريبة، نستعرضها لكم وفقا لموقعي "brightside" و"indiatimes".

1. إندونيسيا:

في جزيرة بورنيو المقسمة بين إندونيسيا وماليزيا تتبع قبيلة Tidong تقليدًا قديمًا يحظر على الأزواج استخدام الحمام لمدة 3 أيام و3 ليالٍ بعد الزفاف، ولهذا السبب يتم إعطاء العروسان كميات قليلة جدًا من الطعام والشراب خلال حفل الزفاف، ويعتقدون أن هذه العادة ستؤدي إلى زواج طويل وسعيد.

2. فرنسا:

في فرنسا يُجبر العروس والعريس على شرب مزيج حقير مصنوع من بقايا طعام الزفاف والقمامة، وأي شيء آخر يعتبر قذرًا.

3. روسيا:

في حفل الزفاف في روسيا يستقبل والد العروس والعريس الزوجين بالخبز والملح، ويعتبر هذا تقليد يدل على حسن الضيافة، ثم يقطع كل من العروس والعريس قطعة خبز ويضع الملح عليها ويطعم كل منهما الآخر، وسيحصل كل ضيف على قطعة من خبز الزفاف تسمى كارافاي.

4. الهند:

الحدث المسمى مهندي هو احتفال يقام في الليلة السابقة لحفل الزفاف من قبل النساء من جانب العروس من الأسرة، ويتم من خلال إحضار فنان محترف يقوم بوضع "وشم" الحناء على يد وأقدام العروس ونساء أخريات في الأسرة، وترمز هذه التصميمات إلى اليقظة الروحية والفرح والجمال والعطاء، وهذا التقليد شائع في العديد من البلدان الآسيوية الأخرى.

5.كوريا:

يلزم التقليد الكوري العريس أن يخلع حذائه بعد انتهاء مراسم الزفاف، ليضربه أصدقائه على قدمه، قبل أول ليلة له كرجل متزوج، ليتأكدوا أنه لن يفشل في ليلة زفافه.

6. قبيلة يوغور في الصين:

في قبيلة يوغور في الصين، يستخدم العريس قوس وسهام منزوعة الرأس لإطلاقها على العروس، وبعد الانتهاء يقوم العريس بتكسير السهام ليضمن أن حبهما سيدوم إلى الأبد.

7. الصين:

يجب أن تبكي العروس في الصين لمدة ساعة واحدة كل يوم لمدة شهر قبل زفافها وفي الحفل نفسه، وبعد 10 أيام من بدء بكاء العروس، تنضم إليها والدتها وبعد 10 أيام تنضم إليهم جدتها وبحلول نهاية الشهر، تبكي كل أنثى في الأسرة إلى جانب العروس، ومن المفترض أن يكون هذا تعبيرا عن الفرح والسعادة.

8. رومانيا:

في رومانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، يمكن أن تحدث لعبة اختطاف وهمية قبل حفل الزفاف ويتم "اختطاف" العروس من قبل العائلة أو الأصدقاء، ويجب على العريس إنقاذها بدفع فدية بالمال.

9. قبيلة النوير:

في قبيلة النوير في السودان يمكن للعريس أن يتزوج إذا قدم لوالد العروس عدد معين من الماشية، وإذا مات الزوج يجب أن تتزوج أخوه.

10. قطع جذوع الأشجار، ألمانيا

في حفل الزفاف الألماني يقوم العروسين بتقطيع جذوع الأشجار باستخدام منشار كبير، ويوضح هذا التقليد قدرة الزوجين على العمل معًا وتجاوز أي عقبات قد تحدث في زواجهما.