مع اقتراب الشتاء.. هذه الفئات تواجه مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن المواسم السابقة للإنفلونزا والأمراض الفيروسية كانت سهلة نسبيًا، إلا أن الأمر في الوقت الحالي قد يصبح أكثر خطورة مع انتشار فيروس كورونا القاتل.

ومع اقتراب الشتاء في مصر ومواجهة مخاطر الإصابة بعدوى مزدوجة (كورونا والإنفلونزا)، هناك بعض الفئات معرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا الشديدة هذا العام.

على الرغم من أن الإنفلونزا أقل عدوى من كورونا إلا أنها لا تزال مرضًا يتطلب الكثير من العناية والوقاية، يمكن أن تؤدي المضاعفات إلى العلاج في المستشفى أيضًا، وبالتالي، فإن معرفة من سيكون معرضًا لخطر أكبر، أو قد يكون في حاجة أكبر إلى اكتشاف الأعراض من البداية، في هذا الوقت، سيكون أمر مهما للغاية للتغلب على المرض بطريقة أكثر كفاءة، إليكم الفئات التي تواجه مخاطر الإصابة بالإنفلونزا الشديدة، وفقا لموقع timesofindia.

في البداية.. ما هي المضاعفات المصاحبة للإنفلونزا؟

يتطلب المرض الفيروسي مثل الإنفلونزا التشخيص في الوقت المناسب وعلاج الأعراض من البداية، حيث يمكن للفيروس أن ينتشر بسرعة ويهاجم الأعضاء الحيوية، إذا لم يتم السيطرة عليه في وقت مبكر.

عندما يعاني الشخص من حالة إنفلونزا شديدة، لا يكون هناك فقط خطر متزايد من مواجهة أعراض مثل الحمى الشديدة، والجفاف، والهذيان، ومشاكل الجهاز الهضمي، ولكن هناك مشاكل معينة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.

يمكن أن تحدث مضاعفات الإنفلونزا أيضًا بسبب انتشار الفيروس المتكاثر، أو رد الفعل المناعي، أو الإصابة بعدوى ثانوية محتملة، يمكن أيضًا توقع التهابات الجيوب الأنفية، والتهابات الأذن، والتهاب العضلات، والتهاب عضلة القلب، وفشل الجهاز التنفسي، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، أو تفاقم الحالات الصحية المزمنة.

إليك الفئات التي قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومواجهة أعراض شديدة:

من هم أكبر من 65 سنة

مع تقدم العمر، تميل استجابتنا المناعية إلى الضعف وهذا يشعر به بشكل أكبر أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة.

تشير التقديرات العالمية إلى أن أعلى معدلات دخول المستشفى ومواجهة الأعراض الشديدة (ما يقرب من 60-70٪) موجودة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين لديهم أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل الالتهاب الرئوي.

في حين أن أكبر سبب للقلق هو ضعف المناعة، يجب أن يكون مفهوماً أيضًا أن خطر الإصابة بمرض موجود مسبقًا، أو المخاطر الوراثية، أو الإصابة بأكثر من مرض مصاحب خطير واحد هو أيضًا الأعلى بين كبار السن، وبالتالي، في أي وقت تظهر أعراض الإنفلونزا على شخص بالغ كبير السن، يجب عدم الاستخفاف بها ومراقبتها بحذر.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات

الرضع والأطفال الصغار، أولئك الذين لم يبلغوا الخامسة من العمر معرضون أيضًا لخطر ضعف الاستجابة المناعية الفعالة، في حين يقال عادةً أن الأطفال يميلون إلى أن يكون لديهم استجابة مناعية أكثر قوة وتكيفًا، مما يجعلهم محصنين ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات، مع وجود مرض خطير مثل الإنفلونزا، يمكن أن تجعل أجهزة المناعة النامية أو غير المتطورة أمرًا بسيطًا.

حالة الإنفلونزا تصبح أسوأ، إذا لم يتم إعطاء المرض الرعاية والاهتمام المناسبين، بسبب ضعف تطور الجهاز المناعي، لا ينصح بلقاحات الإنفلونزا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل الجفاف والحمى الشديدة والتهاب الشعب الهوائية.

النساء الحوامل

يمكن أن يكون الحمل والإصابة بالإنفلونزا أحد عوامل الخطر المقلقة. في حين أن لقاحات الإنفلونزا موصى بها جيدًا للنساء الحوامل، فقد لوحظ أنهم أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا، أو الدخول إلى المستشفى عن النساء الأخريات، بسبب الاختلاف الواضح في الاستجابة المناعية. ب

ينما لا يزال الخبراء يواصلون دراسة المخاطر، فمن المحتمل أن يكون السبب في عدد التغييرات التي تحدث أثناء الحمل، والاضطرابات الهرمونية التي تحدث لجهاز المناعة، وصحة المرأة بشكل عام، علاوة على ذلك ، فإن ظهور أعراض مثل الحمى الشديدة قد يؤدي أيضًا إلى نتائج مقلقة للجنين، وبالتالي، يجب التعامل مع أي أعراض للإنفلونزا بشكل جيد.

أولئك الذين يعانون من حالات صحية مزمنة

يمكن أن تسبب الإصابة بحالات صحية مزمنة مشاكل ومخاطر إضافية على جهاز المناعة - بما في ذلك كيفية تفاعل الجسم مع اللقاح، وربما استجابة أقل كفاءة، هذا لأن العديد من المشاكل الصحية هي من النوع المثبط للمناعة بطبيعتها، مما يجعل من السهل على الجسم ليس فقط أن يصاب بالمرض في المقام الأول، ولكن أيضًا تجعل الاستجابة المناعية أقل فعالية، في كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التعافي ومضاعفات إضافية.

بعض الحالات التي يمكن أن تقلل من الاستجابة المناعية للجسم تشمل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والحالات التنكسية العصبية، وأمراض الرئة، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والسرطان، والسمنة، والفشل الكبدي أو اضطراب الكلى، يمكن أن تؤدي المعاناة من واحد أو أكثر من الأمراض، إلى جانب التقدم في السن، إلى زيادة مخاطر دخول المستشفى والوفاة.