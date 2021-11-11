بالأحمر الناري والبدلة الكلاسيكية.. هاري وميجان يتألقان في احتفالية "يوم المحاربين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطف دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ميركل، الأنظار خلال مشاركتهما في حفل 2021 لتحية الحرية، الذي أقيم ليلة يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، الذي يوافق يوم الحادي عشر من نوفمبر.

وظهرت ميجان ميركل بإطلالة مميزة من الماركة العالمية كارولينا هيريرا، وارتدت فستانًا باللون الأحمر الناري بقصة الكب وبفتحة حرف v على منطقة الصدر، كما كان الفستان مزودًا بإكستنشن، وبفتحة بطول الساق، منسقة معه حذاء عالي من نفس اللون.

واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية، حيث جاء مرفوعًا بصيحة الكعكة، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة، وزينت الإطلالة ببعض المجوهران البسيطة ورقيقة، التي أعطتها فخامة ورق.

بينما ظهر الأمير هاري بإطلالة كلاسيكية رسمية، حيث ارتدى بدلة سوداء منسقًا معها قميص أبيض وبابيون، مزينًا إطلالته بوضع ميداليات النظام الملكي.

وزين دوق ودوقة ساسكس إطلالتهما بوضع دبابيس زهرة الخشخاش الحمراء، كإشارة إلى يوم الذكرى في المملكة المتحدة.

ويمثل يوم المحاربين القدامى، يوم الذكرى في بريطانيا، ودول أخرى، مناسبة وطنية مهمة يشارك فيها الجميع، رسميون ومواطنون عاديون تكريما لذكرى الجنود الذين سقطوا في الحروب والصراعات.