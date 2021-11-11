أزمات الخلع والطلاق تطارد حسين ومصطفى فهمي.. اتهام بالسرقة وسوء معاملة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما ما يكون الثنائي حسين ومصطفى فهمي، أشهر الأشقاء في تاريخ الفن المصري، مثار أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الأخيرة، إذ يقترن اسم كل منهما بين الحين والآخر، بأزمات كبيرة مع طليقاتهما، آخرها تفجير الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، مفاجأة عن علمها بطلاقها من الثاني، عبر منصات السوشيال ميديا، لتواصل بعدها سرد تطورات الأزمة، المشحونة بمزيد من التفاصيل المثيرة، التي تصاعد معها حدة الخلافات بينهما، لتصل إلى أقسام الشرطة.

أزمات الخلع والطلاق تطارد حسين ومصطفى فهمي

قبل أكثر من 10 أيام، أعلنت الإعلامية فاتن موسى، نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، دون علمها، لتتوالى الأزمات في الاندلاع بعد ذلك، إذ كشفت قبل ساعات قليلة، من خلال مجموعة من الفيديوهات، اختفاء بعض مقتنياتها الخاصة من داخل شقتها.

فيديو طليقة مصطفى فهمي من داخل شقتها

قالت فاتن موسى، عبر أحد الفيديوهات، إنه لم يتبق لها سوى جزء بسيط من الإكسسوارات الخاصة بها، متابعة: «ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره»،

وواصلت طليقة مصطفى فهمي، خلال الفيديو الذي صورته بذاتها، لتوثيق اختفاء مقتنياتها من شقة الزوجية، محملة إياه المسؤولية، متسائلة: «أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط».

زيجات متعددة لأشهر أشقاء الفن المصري

رغم وسامتهما الكبيرة وشهرتهما الواسعة في عالم الفن، والتربع على عرشه على مدار سنوات طويلة، إلا أن النجمين الشقيقين، لم يحالفهما الحظ الجيد في زيجاتهم، إذ تعددت مشاريع زواجهما، التي سرعان ما تنتهي بالانفصال.

ويعد زواج مصطفى فهمي، من اللبنانية فاتن موسى، هي الزيجة الثالثة له، بعد فشل الزيجات المسبقة، فيما تعددت زيجات حسين فهمي، لتتجاوز عدد زيجات شقيقه الأصغر، التي بلغ عددها 6 زيجات، جاءت أولها من السيدة نائلة محمود، وهي أطول زيجاته عمرًا، إذ استمرت على مدار 14 عامًا، وجاءت آخرها من سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، التي استمرت 3 أعوام، قبل أن تنتهي برفع دعوى خلع على الأول.

سوء معاملة حسين فهمي لزوجته الأخيرة

يشار إلى أن سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، كانت أقامت دعوى بالخلع، ضد زوجها الفنان حسين فهمي، بعدما بينت خلالها، سوء معاملته لها، وامتناعه من الإنفاق عليها، وتوفير احتياجاتها، لتقضي المحكمة بقبول دعوتها ضده.