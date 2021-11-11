حقيقة درس «الراقصة والمغني» في مادة الإنجليزي للابتدائي.. ليست أحلام أطفال مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت صورة من منهج إحدى كتب تدريس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، حالة من الجدل، بعد تداولها على نطاق واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ أرجعها البعض إلى مناهج التعليم المصرية، موجهين انتقادات لاذعة، لازمتها موجة تعليقات ساخرة.

محتوى الصورة المتداولة على موقع فيسبوك

تتضمن الصورة المتداولة، حوار بين ولد وفتاة، كشخصيات كرتونية، ويبدو في الصورة سؤال توجهه الفتاة إلى الولد، عن المهنة التي يحلم بالعمل بها في المستقبل، ليجيبها بأنه يتمنى أن يصبح مطربا، موجها السؤال نفسه للفتاة، التي ردت بأنها بأنها تحلم بأن تكون راقصة.

أحلام الأطفال لخصتها الصورة في الرقص والغناء

أحلام الأطفال التي لخصتها الصورة المتداولة في «الغناء والرقص»، أثارت سخرية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبة بانتقادات لوزارة التعليم المصرية، دون التحقق من هوية الكتاب أو الدولة التي أصدرته.

حقيقة الصورة المتداولة

بالبحث عبر محرك البحث «جوجل»، تبين أن الصورة ترجع إلى محتوى منهج إحدى الأكاديميات الخاصة في أوروبا منذ عام 2006، تعرف باسم «course hero»، وتتشكل من أكثر من 60 ألف من أعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، كمنصة تعليمية بمقابل مادي مدفوع، تقدم استراتيجيات جديدة للمتعليمن، وأنها لا تعود إلى مناهج وزارة التربية والتعليم في مصر.

وظهر أيضًا، فيديو يحوي نفس شخصيات الولد والبنت الصغار، وهم يتحدثون إلى بعضهما، دون كتابة ما يقولونه، عبر موقع إلكتروني لمدرسة تايلاندية، عرّفت نفسها بأنها تسعى لتطوير اللغة الإنجليزية عند الأطفال، من خلال هذه الفيديوهات، ويستغرق الفيديو دقيقة بالضبط.

وجاءت الصورة المتداولة ضمن باب منهجي بعنوان: «الأمنيات والأحلام»، على شكل حوار مبسط بين طفلين في مرحلة التعليم الابتدائي، بهدف تحفيز الأطفال في تلك المرحلة العمرية، على تكوين الأحلام والطموحات الخاصة بهم، بالإضافة إلى قراءة وكتابة الحوار، بشكل يناسب مستواهم العقلي.