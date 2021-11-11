الامارات | دموع بيلا حديد تتصدر بحث "غوغل" في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن دموع بيلا حديد تتصدر بحث "غوغل" في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع «سي إن إن»: إن دموع عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، بيلا حيد، تصدرت قائمة المواضيع الأكثر بحثًا على محرك بحث "غوغل" في السعودية.

وحسب «سي إن إن»: نشرت حديد صورها على صفحتها الرسمية على موقع«انستغرام»،والتي يتابعها عليها 47.2 مليون شخص.

وحرصت حديد، على كشف لحظاتها الصعبة التي تعيشها حالياً بسبب معاناتها مع مرض «لايم» الذي أصيبت به عام 2012. ويعرف مرض «لايم» بأنه عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل إلى البشر عن طريق حشرة مصابة تلدغ الجلد، وتشمل الأعراض المبكرة طفحاً جلدياً دائرياً أحمر حول المنطقة المصابة، وتشمل الأعراض الأخرى ارتفاع الحمى والتعب وآلام العضلات والمفاصل.

وظهرت حديد، في صور نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستغرام، وهي تضع الكانيولا الطبية في يديها لتبرز لحظاتها الطبية العصيبة التي تعيشها، بالإضافة إلى دموعها التي تزرفها.

وقالت حديد: إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، لافتة إلى معاناتها مع المرض وآثاره المؤلمة، مؤكدة أن هناك أملاً، وهناك ضوء في نهاية النفق المظلم.

وتابعت بيلا: «لأي شخص يكافح، يرجى تذكر ذلك، في بعض الأحيان، كل ما يجب أن تسمعه هو أنك لست وحدك، لذا مني لك، لست وحدك، أحبك، أراك، وأسمعك».

وأضافت: «أريدك أن تعرف، هناك دائمًا ضوء في نهاية الطريق، ودائمًا ما تتوقف اللعبة تمامًا في مرحلة ما، هناك دائمًا وقت لبدء التشغيل مرة أخرى، ولكن بالنسبة لي، كان من الجيد دائمًا معرفة أنه حتى لو كانت بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر، فإنه يتحسن، إلى حد ما، حتى للحظة».

بيلا حديد هي عارضة أزياء أميركية من أصل فلسطيني من مواليد 1996، وهي الشقيقة الصغرى لعارضة الأزياء جيجي حديد.

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