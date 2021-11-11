أطراف إلكترونية تعيد الحياة لمعلمة بريطانية.. وصفها التلاميذ بـ«البطل الخارق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كاث تريجينا، بريطانية الجنسية، تبلغ من العمر 47 عاما، وتعمل معلمة في مدرسة ابتدائية، وأم لطفلين، تعرضت قبل عامين لحمى شديدة، وعند دخولها المستشفى أخبر الأطباء عائلتها أن الحالة ميؤس منها وأنها تقترب من الوفاة، إلا أن القدر كان له رأي آخر، وتسبب عامل الطوارئ في إنقاذ حياتها، حينما لاحظ أعراض تفعن الدم على عدة مناطق في جسمها، وهو ما جعلها تشعر بأنها مدينة له بحياتها.

وعلى الفور تدخل الأطباء لوقف توغل وانتشار التعفن في جسمها، فقاموا ببتر ذراعيها من أسفل الكوع وساقيها من تحت الركبة، بحسب موقع مترو البريطاني.

حلم العودة لتدريس الأطفال

لم يكن هذا التغيير الكبير ليأثر عليها بالسلب كما هو المتوقع، فهي منذ فترة التعافي تحلم بعودتها لتدريس الأطفال في المرحلة الابتدائية بمدرسة لندن الدولية التي كانت تعمل بها قبل أن يصيبها المرض الذي تسبب في دخولها العناية المشددة لمدة شهر.

مواجهة الحياة بأطراف صناعية

كانت الصعوبة التي واجهتها كاث تريجينا، أنها لا تستطيع العودة بعد البتر بالخطافات الثقيلة، وأن هذا الوضع سيجعل الأمور تزداد صعوبة؛ فعملت على تحصيل ما يكفي من المال لشراء أطراف إلكترونية Hero Arm، من شركة التكنولوجيا البريطانية «Open Bionics»، فقامت بتركيب ذراع وبعدها ببضعة أشهر تم تركيب الطرف الآخر؛ لتتمكن من العودة للتدريس.

وتفاجأت «كاث» بردود فعل الأطفال، الذين انبهروا بطريقة عمل الذراع الإلكترونية، وقالوا عنها إنها تخص الأبطال الخارقين.