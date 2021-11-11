الامارات | دولة تنتصر للموظفين.. عقوبة تنتظر المدير إذا اتصل أو أرسل رسائل بعد انتهاء العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة تنتصر للموظفين.. عقوبة تنتظر المدير إذا اتصل أو أرسل رسائل بعد انتهاء العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنت تعمل في المكتب، فيجب أن تكون على دراية بالرهبة المطلقة التي تغلب عليك عندما ترى اسم رئيسك يومض على هاتفك بعد العمل.

في ثقافة الشركات اليوم، أصبح من الطبيعي والمقبول الآن الرد على مكالمات المكتب، حتى بعد تسجيل الخروج من العمل.

بالإضافة إلى ذلك، زاد العمل من المنزل الأمر سوءًا، حيث يشتكي الموظفون حول العالم من الإرهاق.

في حين أن البلدان الأخرى لم تفعل أي شيء حيال ذلك، تقدمت البرتغال خطوة للأمام وأقرت قاعدة تحظر على المدراء مراسلة الموظفين أو الاتصال بهم بعد ساعات العمل.

بالفعل، أقرت الحكومة في البرتغال بعض قوانين العمل الجديدة التي تحظر على الرؤساء وقيادات الفرق إرسال الرسائل للموظفين والمبتدئين بعد ساعات العمل.

ومن المتوقع أن يعالج القانون الصحة العقلية للموظفين ويعزز التوازن بين العمل والحياة.

الآن، هذا حلم أصبح حقيقة!

ماذا تعني القاعدة الجديدة؟

ووافق الحزب الاشتراكي الحاكم في البرتغال على التشريع الذي يضمن عدم إزعاج العاملين من المنزل أو إجبارهم على العمل بعد ساعات العمل.

ووفقًا للقانون الجديد، سيتم التعامل مع أصحاب العمل بشكل كبير وسيكون من حقهم دفع غرامة كبيرة، إذا تبين أنهم يخالفون القانون.

هذا ليس كل شيء، بل قد يتم أيضًا منع الرؤساء بشكل مؤقت أو دائم من مراقبة موظفيهم أثناء عملهم بعيدًا عن المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشركات أيضًا المساعدة في دفع النفقات التي يتكبدها العمل عن بُعد، مثل ارتفاع فواتير الكهرباء والإنترنت.

ومع ذلك، لا تنطبق القاعدة على الشركات التي لديها قوة عاملة أقل من 10 أشخاص.

وقالت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي البرتغالية آنا مينديس جودينهو، إنهم يريدون جعل العمل عن بعد سلسًا قدر الإمكان، وأضافت "لقد أدى الوباء إلى تسريع الحاجة إلى تنظيم ما يجب تنظيمه. يمكن أن يكون العمل عن بعد بمثابة تغيير قواعد اللعبة. إذا استفدنا من المزايا وقللنا من العيوب. نحن نعتبر البرتغال واحدة من أفضل الأماكن في العالم لهؤلاء الرحل الرقميين والعاملين عن بعد لاختيار العيش فيها، ونريد جذبهم إلى البرتغال".

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