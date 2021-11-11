بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. كيف تشتري شبكة لعروستك بـ10 آلاف جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير – نور جمال

ارتفع سعر الذهب اليوم عالميًا إلى نحو 1845 دولارا للأوقية بارتفاع 0.76%، وهو ما تسبب في قفزة بالأسعار أمس الأربعاء في مصر قبل نهاية التعاملات، وزاد سعر الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وزادت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 533 جنيهًا، وعيار 18 إلى نحو 686 جنيهًا، وعيار 21 إلى نحو 800 جنيه، وعيار 24 إلى نحو 914 جنيهًا.

وبحسب ما قاله نجيب، فإن سعر الجرام في السوق المحلي لم يصل إلى 800 جنيه منذ حوالي 4 أشهر.

وفي ظل هذا الارتفاع قد تتحطم أحلام الشباب المقبلين على الزواج في شراء الشبكة، وذلك بسبب قلة الإمكانيات المادية، ولكن مهما كانت قليلة يمكنك أن تشتري شبكة تبدأ بـ10 آلاف جنيه.

وفي هذا الإطار خاض "الخليج 365" جولة ميدانية بمنطقة الصاغة في حي الحسين، لاستطلاع آراء التجار حول الأسعار الجديدة وكيف يمكن للعريس شراء شبكة "على قد الإيد".

وشهد سعر الذهب طفرة شديدة فارتفع سعر عيار 21 ووصل إلى 800 جنيه، وهو العيار الذي دائمًا ما يقبل المواطنين على شرائه، وفي بداية جولتنا التقينا هشام دسوقي صاحب أحد محلات بيع الذهب، والذي أرجع الارتفاع لزيادة سعره عالميا.

وأخبرنا أنه يتردد عليه الكثير من العرسان ويشترون دبلة ومحبس بـ 5 آلاف جنيه، موضحا أن مبلغ 10 آلاف جنيه يستطيع أن يحقق حلم الشباب في شراء خاتم وتوينز ودبلة، أو غويشتين ودبلة، أو أسورة وخاتم دبلة، أما إذا كان الشاب يريد شراء طقم كامل لعروسته قد يصل تكلفته إلى 30 ألف جنيه، مكون من كوليه وأسورة ودبلة وخاتم.

وكشف "هشام" الفرق بين عيارات الذهب: فعيار 24 لا يباع قطع ويكون في شكل سبائك ذهب، ويصنع منها أشكال الـ21 و18.

وعيار 21 يكون أكثر على شكل غوايش وأطقم مزخرفة، أما عيار 18 فهذا يناسب العرائس أكثر فتكون أشكاله رقيقة ومناسبة لذوق الفتيات.

وعند الذهب المرصع بالفصوص عند بيعه، يقول إن قيمته لا تقل ولا ينقص جنيهاً من ثمنه.

وأشار إلى أن هناك مفهوما خطأ يختلط على وهو أن الذهب الأصفر أفضل من الأبيض، قائلاً: إنه ليس هناك فرق بينهما ولكن يرجع هذا إلى ذوق العروسة فتشتري ما تفضله أكثر، ولا يختلف في السعر، ولا ينقص ثمنه عند بيعه.